Čakanje na kremiranje v Pomurju povzroča težave

Ob velikem številu umrlih oseb s covidom-19 v soboški bolnišnici od sredine oktobra primanjkuje mest v hladilnici, zato trupla hranijo tudi na soboškem pokopališču. Nekatere pomurske župane moti, da morajo druga pogrebna podjetja za hranjenje trupel v bolnišnici plačati 170 evrov soboški Komunali, kar da so nepotrebni stroški.



O zapletu so razpravljali na včerajšnji seji sveta pomurske razvojne regije. Nekateri župani so ob tem opozarjali na neenakopravnost in pieteto do umrlih, pa tudi na večje stroške za naročnika pogreba. Ne strinjajo se namreč z odlokom soboške občine, da je izvajalec 24-urne dežurne pogrebne službe javno podjetje Komunala Murska Sobota tudi v bolnišnici, saj da bi Komunala morala v skladu z zakonom pokojnika odpeljati v svoje prostore, zdaj pa, čeprav pokojnik ostane v bolnišnici, zaračunava tudi storitev dežurne službe.



V nekaterih občinah zato predlagajo, da bi pokojne iz bolnišnice odpeljalo podjetje, ki ima v občini pokopa 24-urno dežurno službo, saj morajo svojci zdaj plačati storitev dežurne službe Komunali, potem pa še stroške odvoza pokojnika iz bolnišnice do prostorov pogrebnega podjetja, ki bo izvedlo pokop.



Župani nekaterih občin so v razpravi dejali, da bi bilo treba zakon spremeniti, ker da so občine z izjemo soboške v slabšem položaju. Predsednik sveta regije, župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, je dejal, da je za težave kriv zakon, ki je zaradi tega tudi v ustavni presoji.



Na koncu so se strinjali, da ne bodo čakali na izid ustavne presoje, ampak bodo ob usklajevanju soboške občine zaplet rešili z dogovorom med občinami, Komunalo in bolnišnico.



Direktor Komunale Tomislav Zrinski je za STA pojasnil, da podjetje samo uresničujejo zakonodajo. Ker so izvajalec 24-urne dežurne službe za pogrebno dejavnost v soboški občini, morajo poskrbeti za pokojne tudi v bolnišnici, ki je pač v tej občini. Če bi se občine dogovorile, da se bolnišnica izvzame, je to njihova odločitev, pravi Zrinski.



Dodaja pa, da ima Komunala v bolnišnici hladilnice v najemu, strošek 170 evrov pa je določen z odlokom, pri čemer elaborat predvideva, da je pokojnik v hladilnici dva dneva. »Zdaj, ko je zaradi čakanja na kremiranje tam dalj časa, imamo izgubo, saj pavšalna cena 170 evrov ostane, mi pa plačamo dejansko število dni,« je dejal Zrinski. Tudi če bi imeli hladilnico sami, stroški ne bi bilo bistveno manjši, je dodal.



Čakalna doba za upepelitev je še vedno okoli deset dni, trupla pa po potrebi hranijo tudi v prostorih Komunale na soboškem pokopališču.



V Splošni bolnišnici Murska Sobota so pojasnili, da imajo za pokojne v hladilnici deset mest, kar je v normalnih razmerah dovolj. Za prostor in vrečo jim Komunala plača 30 evrov, za vsak dan pokojnika v hladilnem prostoru pa še 30 evrov.

