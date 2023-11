Čakanje na razpis za štipendije za poklice v zdravstvu

Čeprav šolsko in študijsko leto traja že lep čas, obljubljenih 110 štipendij, ki bi privabile mlade k izobraževanju v zdravstvenih vedah, še ni. Kje se je zataknilo?

Že vrabci čivkajo, da v Sloveniji primanjkuje zdravnikov, medicinskih tehnikov, diplomiranih medicinskih sester in bolničarjev negovalcev. Ministrstvo za zdravje je z namenom popolnitve kadrovskega manka pripravilo tudi spodbudo v obliki štipendij: 28. junija 2022 je bila sprejeta odredba o določitvi poklicev v zdravstveni dejavnosti, za katere bodo v tem šolskem letu 2023/2024 namenjena sredstva za 110 štipendij za točno določene smeri izobraževanje.

Namen odredbe je spodbuditi dijake in študente, da se po zaključenem šolanju zaposlijo v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe v Sloveniji za najmanj toliko časa, kot so prejemali štipendijo, s poudarkom na poklicih, kjer obstaja največje pomanjkanje kadra, pri čemer se upoštevajo potrebe prebivalcev, mreža javne zdravstvene službe in podatki iz registra zdravstvenih delavcev.

Čeprav šolsko in študijsko leto že poteka, pa štipendije še niso bile razpisane. Zakaj ne? »Gre za aktivnost, ki je v pristojnosti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije,« so sporočili z ministrstva za zdravje.

Poslovno-finančni načrt

v potrjevanju

Na omenjenem skladu so pojasnili, da je odredba, ki jo je ministrstvo za zdravje objavilo junija 2023, le ena izmed potrebnih podlag za pripravo novega razpisa, ostala potrebna dokumentacija pa je še v pripravi in usklajevanju s pristojnim ministrstvom. Podlaga za objavo razpisa je tudi potrjen poslovno-finančni načrt sklada za leto 2023 – potrdi ga vlada. Poslovno-finančni načrt namreč predstavlja okvir in podlago za vse aktivnosti sklada v predmetnem letu. Načrt je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Razpis, pravijo na skladu, bo predvidoma objavljen do konca leta. Ko bo na voljo več informacij, bodo obvestili zainteresirano javnost.

Dodali so še, da bo razpis, čeprav bo objavljen nekoliko kasneje, veljal tudi za šolsko/študijsko leto 2023/2024.