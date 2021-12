Čas je za optimizem ali vse bo še dobro

V nadaljevanju preberite:

Ena številnih raziskav o vplivih epidemije covida na počutje ljudi, raziskava znanstvenikov na oddelku za medicinsko in klinično psihologijo nizozemske univerze v Tilburgu, potrjuje, da pozitivne osebnostne lastnosti, kakršna je optimizem, ščitijo pred negativnimi vplivi kriznih razmer na duševno zdravje, povečujejo odpornost in pomagajo spodbujati »psihološko blaginjo«. Ali kot se glasi zaključek raziskave: našli so dokaze za »zmerni učinek pozitivnih lastnosti« pri obvladovanju stisk zardi covida-19. Z drugimi besedami: optimizem krepi imunski sistem, zaradi česar ima optimist manj možnosti, da zboli.

Vzorec dobrih 540 Nizozemcev in Belgijcev je pokazal, da je strah pred covidom v resnici povezan z več depresije, stresa in tesnobe, ki pa pri optimistih niso »izbruhnili«. Če so se pokazali, so to bili le »rahli«, »oslabljeni« simptomi …