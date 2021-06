Časi iskanja pravih kadrov prek zavoda so minili

» Ekscenter je del dolgoročne strategije spodbujanja razvoja gospodarstva,« je poudaril novogoriški župan Klemen Miklavič. Tisto, kar gospodarstvo najbolj potrebuje, pa so dobri kadri, in zadali so si, da jih bodo začeli vzgajati. Časi, ko so podjetja iskala delavce prek oglasa na zavodu za zaposlovanje, so minili, je prepričan tudi Iztok Pavlin iz tehnološke družbe Business Solutions .

Vodja programov novogoriškega Ekscentra Mija Lorbek si obeta, da bodo pomagali ustvariti nove ustvarjalne ekipe. FOTO: Mateja Pelikan

Pomembna pridobitev za podjetja

V prostorihEkscentra deluje tudi e-hiša, kjer se bodo mladi lahko seznanili s praktično znanostjo. FOTO: Mateja Pelikan

Navdihovali bodo z drugačnostjo

»V Ekscentru bomo predstavili vsak mesec novo razstavo,« je napovedal Jurij Krpan, predstavnik Zavoda Kersnikova. FOTO: Mateja Pelikan

»Ekscenter je del dolgoročne strategije spodbujanja razvoja gospodarstva,« je izpostavil novogoriški župan. Tisto, kar gospodarstvo najbolj potrebuje, pa so dobri kadri, in zadali so si, da jih bodo začeli vzgajati. Časi, ko so podjetja iskala delavce prek oglasa na zavodu za zaposlovanje, so minili, je prepričan tudiiz tehnološke družbe Business Solutions.Novogoriška občina je včeraj predstavila začetek delovanja Ekscentra, novega ustvarjalnega stičišča, ki se nahaja v prostorih nekdanjega Diamonda, v središču mesta. V njem bodo umetniške razstave, delavnice, prostor za pretok idej in sodelovanje s podjetji ter e-hiša. Pri projektu sodeluje tudi Univerza Nova Gorica in številna podjetja, ki ga bodo sofinancirala. Ekipa programske vodjebo sicer denar za delovanje pridobivala tudi prek razpisov, občina pa je v ureditev prostorov vložila 185.000 evrov.Po županovih besedah bodo na tak način otroke in mladostnike usmerili k radovednosti in raziskovanju znanosti oziroma umetnosti. »S tem spodbujamo generacije k ustvarjalnosti, kar bo imelo za posledico bolj živahno podjetništvo in več kadra, ki je zaposljiv v visokotehnoloških podjetjih,« je poudaril in povzel, da želijo poskrbeti za ustvarjalno klimo, kjer bo lahko nastajalo gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in dobro plačanimi delovnimi mesti. Ekscenter je hkrati eden od poglavitnih projektov Evropske prestolnice kulture 2025.»Naš najpomembnejši cilj je, da ustvarimo nove ekipe ljudi, ki so samostojno ustvarjalni in bi želeli nekaj narediti skupaj. Nudili bomo platformo za informiranje pri pridobivanju sredstev, možnost predstavitve, sodelovanja s podjetji in vključevanje v ekipe za pripravo razpisov,« je naštela vodja programov Ekscentra (ime se nanaša na znak x, ki med drugim simbolizira križišče in multiplikator).»Gre za pomembno pridobitev za podjetja, je ocenil Iztok Pavlin iz podjetja Business Solutions, ki se ukvarja z informacijskimi rešitvami. Z uporabo metod, kot sta Art in Design Thinking, lahko podjetje izboljša svoj inovacijski potencial. »Če mladim to pokažeš na zanimiv način, lahko pridobiš bodoče pripravljene kadre,« je omenil nekdanji vodja projektne pisarne na Outfit 7. Ustanovitev Ekscentra pa po njegovem vzpostavlja tudi ustvarjalno sfero na Goriškem kot nekakšnega »huba«, kjer se bodo prepletale ideje in novi projekti. »Ni več tega, da bi iskal kadre tako, da enostavno daš oglas na zavod za zaposlovanje. Kadre se pridobiva prek zanimivih projektov, ki jih lahko razvijajo dalje,« je pojasnil.»V Ekscentru bomo predstavili vsak mesec novo razstavo, ki bo navdihovala z drugačnostjo in bo predstavljala umetnost današnjega časa,« je napovedal, predstavnik Zavoda Kersnikova iz Ljubljane, ki bo sodelovalo pri umetniškem programu. To bo nudilo priložnost za premislek o družbi in tehnologiji, predvsem z vidika, ali mi uporabljamo njo ali ona nas. Izvajali bodo tudi delavnice za raziskovalno učenje otrok, mladostnikov, pa tudi starejših, obenem bodo skozi obstoječi evropski projekt, ki vključuje pet mest - Novo Gorico, Ljubljano Maribor, Velenje in Novo mesto - vzpostavljali nove povezave. Tri razstave - dve sta interaktivni zvočni instalaciji nemškega umetnikain slovenske multimedijske umetnice»Ekscenter bo skušal vključevati vse življenje človeka, bodoče ustvarjalke, bodočega zaposlenega ali pa tistega, ki bo vzpostavil mogoče podjetje, nevladno organizacijo, kakršnokoli državljansko ali zasebno iniciativo, ki bo prinašala novo in boljše. In boljša prihodnost definitivno ne bo bežala s periferije, s podeželja, ampak bo kvečjemu čezmejno mednarodno in meddisciplinarno, medsektorsko povezovala,« je delovanje centra opisal, predvatelj na novogoriški univerzi, ki bo skrbel za izobraževalne aktivnosti.