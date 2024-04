Če bi se Matjaž Han podal v tekmo, bi bil resen favorit za predsednika

Pet dni pred volilnim kongresom socialnih demokratov se vrstijo ugibanja, ali se bo za kandidaturo za predsednika SD vendarle odločil gospodarski minister Matjaž Han, na javnomnenjskih lestvicah trenutno najbolj priljubljeni politik stranke. Odgovora na to vprašanje (še) ni. Kdorkoli bo prevzel vodenje stranke, bo imel težko nalogo finančne sanacije zadolžene stranke. Glede na objavljena letna poročila, je v precej slabši finančni kondiciji, kot druge parlamentarne stranke. V soboto bo tudi znano, kdo bo v prihodnje nekakšen poslovni direktor stranke.

Živa Živković je po besedah sogovornikov eno od dveh glavnih pretendentov, da s polnim mandatom nasledita odstopljenega glavnega tajnika Klemna Žiberta, ki ga je odnesla afera nesojene stavbe na Litijski v Ljubljani.

Zdaj vodite kabinet pravosodne ministrice Andreje Katič, boste odstopili, če boste postali glavna tajnica sekretarka SD?

Če me bodo delegatke in delegati na kongresu izvolili za glavno tajnico Socialnih demokratov, bom morala zapustiti delovno mesto vodje kabineta ministrice za pravosodje, saj funkcija glavne tajnice zahteva profesionalno zaposlenega človeka, ravno tako delovno mesto vodje kabineta.

Namestnica glavnih tajnikov sta bili pod tremi, ki so skrbeli tudi za finance stranke, kakšno je stanje, kolikšne so zapadle obveznosti, glede na letno poročilo, ima stranka najslabše številke od vsem parlamentarnih?

Namestnica glavnega tajnika nisem bila, sem pa res več kot desetletje bila zadolžena za koordinacijo delovanja vseh organov stranke, koordinacijo izvajanje političnih procesov in strankinih aktivnosti ter za povezovanje delovanja vseh ravni stranke. Stranko in njeno članstvo zelo dobro poznam, ljudje vedo, kaj lahko od mene pričakujejo.

Kar se tiče finančnega stanja stranke je dejstvo, da je stranka zadolžena. Vendar je vedno svoje dolgove poravnavala. Vsake volitve predstavljajo za stranko izjemen finančni zalogaj, s katerim se stranka tako ali drugače, ukvarja še več mesecev po volitvah. V zadnjem letu je stranka investirala tudi v obnovo in opremo nepremičnin, kar pa brez finančnih vložkov žal ne gre. Naloga novega vodstva bo pripraviti finančni plan odplačevanja odprtih obveznosti in zmanjšati odprte obveznosti.

In kako bi vi rešili finance SD, je edina pot prodaja nekdanjega sedeža stranke?

Prodaja je ena od opcij, skoraj vsak mandat je kdaj, kdo omenil tudi to možnost, vendar do tega še ni prišlo. Za sedež stranke na Levstikovi 15 je bila dobra ideja, kako jo spraviti v življenje, in če bo vsaj malo malo možnosti, da jo ohranimo, se bom zavzela za ta scenarij. Predvsem pa si želim na tem mestu širšega konsenza s celotnim vodstvom, ki - v to verjamem - izbralo najboljši scenarij.

Nekdanji sedež SD je naprodaj za 2,2 milijona evrov. Vila, zgrajena je bila leta 1930, ima več kot 440 kvadratnih metrov, stoji na parceli v središču Ljubljane, ki obsega skoraj tisoč kvadratnih metrov. FOTO: Črt Piksi

Nimate izkušenj s koalicijskimi usklajevanji, je to prednost, ker niste obremenjeni s prejšnjimi nesoglasji ali slabost? Boste zato za svojega namestnika izbrali kakšnega izkušenega kolega?

Drži, direktnih izkušenj s koalicijskimi usklajevanji nimam, sem pa vodila priprave na te sestanke, usklajevala vsebine in pripravljala izhodišča za vse deležnike. Verjetno mala prednost biti neobremenjen je. Vendar je neizkušenost prej slabost, ki pa jo bom skušala skupaj s svojimi strankarskimi kolegi, s katerimi bomo skupaj na koalicijskih pogajanjih obrniti v novo izkušnjo.

Ker je delovanje znotraj stranke timsko delo, se novih izzivov ne bojim. Moj namestnik bo vsekakor oseba z izkušnjami, ki stranko pozna. O tem, kdo bo to, je še prezgodaj govoriti.

Sem pa v preteklih dneh opravila kar nekaj pogovorov tudi z našimi izkušenimi člani, ki so včasih uspešno vodili našo stranko. Vsi so mi na srce položili kar nekaj nasvetov in usmeritev, predvsem pa so mi vsi ponudili pomoč, če mi bo zaupana funkcija glavne tajnice.

Govori se, da boste na kongresu morda dobili konkurenco in bo kandidaturo vložil še kdo - kako vidite tovrstne načrte, je pošteno do tistih, ki ste šli v kandidaturo transparentno in se predstavljate te tedne po Sloveniji?

Naš statut to možnost omogoča. S tem sama nimam problema, če je kandidatka ali kandidat dober in prepriča delegatke in delegate na kongresu, pomeni, da mu zaupajo.

Kdo je vaš predsedniški favorit, bi si želeli, da na kongresu za predsednika stranke vendarle kandidira Matjaž Han?

Moje mnenje je, da je bila odločitev za kongres pred evropskimi volitvami napačna in verjamem, da če bi se volilni kongres zgodil jeseni, bi se na kandidatni listi zagotovo znašlo še kakšno ime. V tem času pa bi morala v stranki na vseh nivojih teči razprava, kakšna naj bo naša politična prihodnost in naši ključni politični cilji, ki naj jih zasledujemo do konca mandata. To bi morale biti zaveze kandidatk in kandidatov za predsednika Socialnih demokratov.

Če bi se Matjaž Han podal v predsedniško tekmo, verjamem, da bi bil resen favorit za predsednika, je dober minister in uživa podporo v stranki. Svojo izbiro bom sporočila na kongresu v soboto.

Se strinjate s protikandidatom Sebastjanom Selanom, da so nujne organizacijsko-statutarne spremembe, boljši notranji nadzorstveni mehanizmi, jasno določena pooblastila posamičnih organov, ki bodo zagotovili, da se po finančni sanaciji, SD ne znajde več v podobni situaciji?

Novo vodstvo takoj po izvolitvi čakata dva projekta. Prvi je kampanja za volitve v evropski parlament, za katero so priprave znotraj volilnega štaba že v polnem teku.

Drugi projekt, ki v bistvu teče že od zadnjega kongres naprej, pa je sprememba statuta stranke Socialnih demokratov. S spremembo statuta želimo premisliti in redefinirati pravila svojega delovanja za večjo učinkovitost, vključenost in demokratičnost, ter stranko organizirali tako, da bomo njeno delovanje prilagoditi družbenim, tehnološkim, demografskim in političnim spremembam.

S procesom prenove statuta stranke moramo odgovoriti na temeljno vprašanje, v kolikšni meri in kako je stranka pripravljena spremeniti ali dopolniti svoj način delovanja na področjih, kot so demokratizacija odločanja (delegatski model ali odločanje po principu en član en glas), višja participacija članstva, transparentno, demokratično in učinkovito vodenje procesov (oblikovanje kandidatnih list, notranje demokracije/volitev, oblikovanja politik in sprejemanja odločitev), kako široko razumemo vlogo stranke, in posameznih organov in funkcij, in na kakšen način bi lahko stranka gradila socialno partnerstvo.

Spremembi statuta bodo sledili tudi spremembe vseh internih pravilnikov, ki bodo morali slediti spremembam statuta in predlogom za boljše izvajanje notranjih nadzorstvenih mehanizmov.