Damir Črnčec je spremenil prepričanje, sam pa stojim na istem političnem bregu

Čez teden teden dni bodo delegati na kongresu SD odločali o novem predsedniku ter novem generalnem tajniku, ki ga bo zaradi visoke zadolženosti stranke zelo bolela glava. Podatki, koliko zapadlih, neplačanih računov ima, javno ni znano, skupne obveznosti pa so dosegle okoli dva milijona evrov.

V času tretje vlade Janeza Janše ste bili v intervjuju za Delo kritični do škodljivih aktivnosti vlade in povedali, da zato zelo resno razmišljate o tem, da bi se bolj aktivno vključili v politično življenje. Rekli ste, da vse politične aktivnosti tedanje vlade vodijo v smer, ki ni dobra za prihodnost demokracije v naši državi in poslati član SD. Zdaj pa kandidirate že za glavnega tajnika?

Najprej naj povem, da s stranko aktivno sodelujem že vse od leta 2008, ko je vodenje vlade prevzel takratni predsednik SD Borut Pahor. V času pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami sem bil član strankinega sveta za obrambo in sveta za notranje zadeve. Moje sodelovanje s stranko v vseh teh šestnajstih letih ni bilo širše izpostavljeno, je pa po mojem mnenju vsekakor na različnih področjih pripomoglo k uspešnosti njenega delovanja; to lahko potrdi tudi marsikateri strankarski kolega, ki je za mojo pomoč vedel.

V življenju sem sicer resnično izkusil marsikaj, pri čemer pa sem v vsako novo zgodbo vstopil premišljeno in z iskreno željo, da nekaj dosežem - tako je tudi ob tej kandidaturi.

In glede na dejstvo, da se je stranka znašla na resnični prelomnici, sem ocenil, da je čas, da s svojimi izkušnjami in znanji pripomorem pri reševanju teh problemov. Zato kandidiram za glavnega tajnika.

Verjetno ste javnosti sicer najbolj znan kot šef Sove.

V 25 letih dela sem 19 let opravljal različne vodstvene in managerske funkcije in to na različnih nivojih, področjih in v različnih podjetjih ter v državni instituciji. Vodil sem in še vodim podjetja, nekatera so imela celo do 550 zaposlenih. Na Sovi sem se zaposlil leta 1999, ob delu sem magistriral in se dodatno izobraževal. Prvih 13 let sem opravljal različne vodstvene funkcije v Sovi, Borut Pahor pa me je imenoval za direktorja Sove; agencijo sem vodil do leta 2012. Nato sem bil najprej direktor Marine Portorož, pa generalni direktor Term Čatež in še drugih podjetij. Mislim, da je moje delo širše poznano in ne le v povezavi s Sovo.

Finančna situacija stranke ni dobra, obveznosti naj bi dosegale okoli dva milijona evrov. Vi neugodnega položaja ne bi reševali s prodajo vile, nekdanjega sedeža stranke, ki ima tudi simbolni pomen za marsikaterega člana, zakaj?

Prepričan sem, da je treba najprej poskusiti zadeve rešiti drugače. Tudi zato, ker bi bila prodaja pod časovnim pritiskom finančno manj uspešna. Načinov je v tem trenutku več - ne glede na resno situacijo.

V gospodarstvu sem zasedal različne vodstvene funkcije, večino sem opravljal v podjetjih, ki so že pred mojim prihodom zašla v resno finančno in prodajno krizo in moja naloga je bila, da poskrbim, da ta podjetja postanejo spet uspešna, predvsem pa varna za zaposlene. Takšna finančna situacija, v kateri je stranka, mi torej ni neznana, verjamem, da poznam načine, kako jo razrešiti ter sodelovati pri sprejemanju strankinih pomembnih odločitev v prihodnosti.

Ste zadovoljni s pozicijo SD v koaliciji?

Ne, nisem. Teža stranke je premajhna. Stranka ima svoj program, svoje vrednote in cilje in jih mora zagovarjati bolj odločno in bolj učinkovito. Seveda je jasno, da je ta koalicija v tem trenutku edina možna koalicija, jasno je, da moramo v njej tudi sodelovati in s tem Janezu Janši preprečiti še četrti prevzem oblasti. Kot stranka pa moramo vseeno, občutno biti bolj aktivni in prepoznavni.

Naši pogajalski skupini je uspelo vnesti v koalicijsko pogodbo večino naših programskih usmeritev. Želim pa si, da bi bili pri implementaciji teh zavez, sami veliko bolj učinkoviti. In prav to nas čaka v naslednjih dveh letih.

Velikokrat smo v obstoječi koaliciji tudi slabo slišani. Tudi to se mora spremeniti.

Z Janšo torej ne, kaj pa sodelovanje z NSi?

Vrednote obeh strank so tako različne, na primer pri reproduktivni politiki pravic žensk, da realne skupne prihodnosti v kakšni vladi ne vidim.

Z Damirjem Črnčecem pa bi lahko sodelovali? Oba sta nekdanja direktorja Sove, on je to funkcijo opravljal v času Janševe vlade, zdaj pa je vplivni akter Golobove koalicije, bila sta torej na politično nasprotnih bregovih.

Politika se očitno lahko spreminja, zase pa lahko rečem, da stojim na povsem istih stališčih in na istem političnem bregu, na katerem sem vedno stal in tudi bom stal v prihodnje. Damir Črnčec je pač spremenil svojo politiko in prepričanje. Nimam pa težav za sodelovanje s komerkoli v obstoječi koaliciji.

Ste garant za to, da se prekine s starimi spornimi bizniserskimi praksami SD?

Po aferi Litijska, smo reagirali odločno. Odločili smo se, da podremo vodstveno strukturo in gremo na volilni kongres ter vse postavimo na novo. In to je edino pravilno. Nujno je, da stopimo na pot prenove. Povsem sem prepričan, da se mora stranka kadrovsko vsaj delno spremeniti, in to z novimi posamezniki, ki bodo prinesli svežino, učinkovitost in predvsem večjo politično uspešnost.

Strinjam pa se tudi s tistimi člani, ki menijo, da so nujne organizacijsko-statutarne spremembe. Predvsem je treba vzpostaviti boljše notranje nadzorstvene mehanizme, z jasno določenimi pooblastili posamičnih organov, ki bodo zagotovili, da se po finančni sanaciji, stranka nikoli več ne znajde v podobni situaciji.

Obstaja možnost, da tudi pri vas priplava na dan nenavadno visoko premoženje, kot je pri nekdanjem generalnem tajniku Klemnu Žibertu?

Ne bom se opredeljeval do konkretnega primera, načeloma pa menim, da res ne more biti narobe, če si uspešen v življenju. Uspešni ljudje morajo voditi različne stvari, da se dosežejo dobri rezultati. Tako morajo voditi tudi stranko. Sam nimam česa skrivati. Trenutno sem lastnik in direktor treh podjetij, vsa so s področja proizvodnje in prodaje plavajočih in mobilnih hiš ter oddajanja premičnin in nepremičnih v najem. Od tega sta dve podjetji v Sloveniji in eno na Hrvaškem. Sem uspešen podjetnik, z državnimi podjetji ne poslujem - od dobrih 160 prodanih objektov sem samo štiri prodal javnim podjetjem – dva objekta sem prodal občini Ankaran in dva v ljubljanski občini. Delež poslovanja z lokalno skupnostjo je bil torej miniaturen.

Opravljanje politične funkcije pa le dodatno omejuje poslovanje z državnimi in javnimi podjetji. Vendar s tem nimam prav nobene težave. Moja podjetja nimajo namena poslovati z državo.