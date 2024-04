Golobov kandidat za komisarja ni razveselil SD

V nadaljevanju preberite:

Kljub zmedi pred sobotnim festivalom stranke na Zbiljah so v Gibanju Svoboda predstavili vse kandidate za evropske volitve. Iz kabineta predsednika vlade je bilo še prejšnji teden slišati, da na listi največje vladne stranke ne bo nobenega ministra ali državnega sekretarja, pa sta se na njej namesto odstopljenega Klemna Grošlja vseeno znašla obrambni minister Marjan Šarec in državni sekretar za zunanjo politiko Vojko Volk.

Po odstopu evropskega poslanca stranke Klemna Grošlja od kandidature – namenjeno mu je bilo zgolj osmo mesto na listi – se je stranka znašla v težavah. Konec prejšnjega tedna je tako po naših informacijah v Gibanju Svoboda stekel peti krog evidentiranja kandidatov, ki je šele omogočil, da je stranka zapolnila vseh devet mest na kandidatni listi.

Tomaž Vesel pa predvideva, da je kandidat koalicijskih partneric, ovir na poti do kandidature za evropskega komisarja pa ne vidi. Zunanja ministrica in še vedno predsednica SD Tanja Fajon nam je povedala, da je za kandidata za evropskega komisarja izvedela iz medijev. »V vsakem primeru evropskega komisarja imenuje vlada, v njej pa ima Gibanje Svoboda nesporno večino. Pričakujem, da se bomo pogovorili in odločitev sprejeli skupaj,« je poudarila Tanja Fajon.