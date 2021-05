Če bo cepljenje potekalo po načrtu, po juniju ne bo več čakanja

V nadaljevanju preberite:

»V tej krizi in po njej bo uspešen tisti narod in tista družba, ki ji bo uspelo začutiti ta zgodovinski trenutek in nekatere ključne spremembe sprejeti hitro ter se s tem odzvati na novo realnost in potrebe v globalnem svetu,« je v pogovoru z Barabaro Hočevar povedal minister Janez Cigler Kralj.



Od marca lani je bilo za čakanje na delo namenjenih skupaj 490 milijonov evrov, za skrajšani delovni čas slabih 45 milijonov evrov, za mesečni temeljni dohodek pa približno 320 milijonov. »Lahko torej rečem, da smo namenili konkretna finančna sredstva predvsem ohranitvi delovnih mest, ki pa ne predstavljajo samo delovnih mest, ampak tudi ključno varnost za vsakogar, ki s to plačo preživlja sebe in družino. To imamo ves čas pred očmi. Preprečiti želimo težje posledice, ki izhajajo iz pretresov in stisk ob izgubi zaposlitve v že tako stresnem obdobju, kot je epidemija.«