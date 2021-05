Čebašek Travnikova ne bo vodila Fiha

je bila na korespondenčni seji sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki je potekala od 26. do 29. aprila po elektronski pošti, imenovana za v. d. direktorice. Danes bi morala začeti z delom, a je podala odstopno izjavo. Za Delo je dejala, da se je tako odločila iz osebnih razlogov., drugi povabljeni kandidat k enoletnemu vodenju omenjene ustanove, je dejal, da si je po imenovanju Čebašek Travnikove, ki ga je premagala za 15 glasov (glasovnice je oddalo 17 od 23 svetnikov), oddahnil: »Kot poznavalec razmer sem vedel, kakšna tlaka in boj z interesi me čaka v primeru izvolitve. Prijavil sem se bolj kot ne zaradi heca, da morda pa resnično želijo narediti red.« Tako hitrega odstopa Čebašek Travnikove ni pričakoval, je pa dejal, da bi se v pol leta - potem, ko bi ugotovila, v kaj je zagrizla, zagotovo zgodil.Zdaj bo treba postopek imenovanja vodstva ponoviti. Šprohar se ne bo več prijavil.Spomnimo. Od vodenja fundacije, ki razpolaga z od 16 do 22 milijoni evrov letno in je že vrsto let tarča kritik nepreglednega poslovanja, je s 30. aprilom - nepreklicno odstopil Vladimir Kukavica . Tedaj je pojasnil, da fundaciji v treh letih mandata ni uspelo udejanjiti vrednot in načel, za katere si je sam prizadeval, in sicer transparentnost, proaktivnost, partnerstvo in zaupanje.