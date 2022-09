Cena šolskih malic bi za učence in dijake ostala enaka

Predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju v letu 2022/2023 določa, da bo cena malice za osnovnošolce in dijake ostala taka, kot je bila v minulem šolskem letu. Za učence to pomeni 0,90 evra in za dijake 2,73 evra dnevno. Šolska kosila tu niso zajeta, ker cen šolskih kosil ne določa država, ampak vsaka šola zase. Kosila v osnovnih šolah so namreč del tržne dejavnosti.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade dejal minister Igor Papič, gre za nov zakon za blažitev draginje. Poleg cen malic v osnovnih in srednjih šolah pa predlog zakona določa, da bodo za uporabnike v tem šolskem letu zamrznjene tudi cene oskrbnin v dijaških domovih in stroški bivanja v študentskih domovih.

Po predlogu zakona, ki ga načrtujejo po hitrem postopku sprejeti oktobra, bodo šole razliko med zamrznjenimi cenami in realnimi cenami dobilo povrnjeno iz proračuna. »Ukrepi bodo letos stali štiri milijone evrov, prihodnje leto pa 14 milijonov evrov. Ukrep velja za celotno šolsko leto, torej od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023,« je dejal Papič in napovedal, da bodo stroške šolam plačali tudi za nazaj.

Zakon pozdravljajo tudi ravnatelji. »Ta zakon komaj čakamo. Malica bo tako za srednje šole 3,15 evra, dijaki bodo še vedno plačali 2,73 evra, ampak razliko bomo dobili povrnjeno. To je dober ukrep,« je dejala predsednica društva srednješolskih ravnateljev Nives Počkar.

Podobno pravi tudi predsednik zveze ravnateljev Gregor Pečan: »Za nas je ključno, da bomo dobili plačano razliko do ekonomske cene. Edino, kar nas skrbi, je, da bo spet veliko administriranja, zbiranja dokazil in tako naprej. Če smo se komaj rešili covidnega administriranja, bomo dobili to.«