Cepila se je vsaka druga 12-letnica in vsak tretji 12-letnik

Medtem ko je Slovenija program cepljenja deklic proti humanim papiloma virusom (HPV) v šestih razredih osnovne šole uvedla pred dvanajstimi leti, se lahko njihovi vrstniki - dečki brezplačno cepijo od lani. Že po letu dni pa zagovornik načela enakosti priporoča, da se brezplačno cepljenje proti HPV ne glede na spol omogoči vsem zainteresiranim do 26. leta.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je za takšen predlog ministrstvu za zdravje in NIJZ odločil na osnovi prijav, ki jih je prejel zaradi različne obravnave zavarovancev po spolu in starosti oziroma različnega dostopa do brezplačnega cepljenja proti HPV, ki številnim ne omogoča, da bi se proti HPV cepili brezplačno.

90-odstotna precepljenost bi eliminirala rake, ki jih povzroča okužba s HPV

Na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da je cepljenje proti HPV skladno z določili pravilnika, ki določa program cepljenja in zaščite z zdravili, pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kot tako se financira iz sredstev zdravstvene zavarovalnice, ministrstvo pa v prihodnje ne načrtuje sprememb pri viru financiranja zanj. Obseg dodatnih sredstev za zagotavljanje cepljenja, kot priporoča zagovornik enakih možnosti, pa bo, dodajajo, odvisen od odziva na cepljenje otrok v šestem razredu osnovne šole. Na ministrstvu zagovornikovo mnenje sicer razumejo »v luči zagotavljanja dostopa do cepiva bolj ranljivim posameznikom in skupinam«. Kot še zagotavljajo, se bodo pred končno odločitvijo posvetovai tudi s stroko, saj želijo, »da so odločitve sprejete na podlagi znanstvenih dokazov, predvsem v luči dejstva, da se učinkovitost cepiv z višanjem starosti cepljenja pomembno zmanjšuje«.

50 % upravičenih deklic in 27 % upravičenih dečkov se je lani cepilo s prvim odmerkom proti HPV

Starejši od 15 let potrebujejo že tri odmerke

Cepljenje je najbolj učinkovito pred pričetkom spolne aktivnosti, ko posamezniki še niso bili izpostavljeni okužbi s HPV. Tudi imunski odziv je najboljši med 9. in 15. letom, ko za zaščito zadostujeta dva odmerka cepiva. Za starejše od 15 let so potrebni že trije odmerki cepiva proti HPV, opozarja ministrstvo.

Brezplačno cepljenje proti HPV v letu 2021 tudi za dečke je bil velik korak do njihove zaščite. FOTO: Voranc Vogel

Slovenija in številne evropske države v skladu z nacionalnimi programi proti HPV sicer cepijo najstnike, stare približno dvanajst let. Stroka ocenjuje, da bi ob 90-odstotni precepljenosti tudi globalno dosegli eliminacijo rakov, ki jih povzroča okužba s HPV - ena najbolj pogostih spolno prenosljivih okužb, ki jo pri ženskah povezujemo z rakom materničnega vratu, pri moških pa z raki zadnjika, penisa, ustnega dela žrela in genitalnih bradavic. A Slovenija je glede na zadnje podatke o cepljenju komaj na pol poti do želenega cilja.

V šolskem letu 2020/21 smo v Sloveniji po podatkih, ki jih je Nadja Šinkovec Zorko, specialistka javnega zdravja z NIJZ, predstavila v začetku šolskega leta, zabeležili 49,8-odstotno precepljenost šestošolk proti HPV, kar je skoraj devet odstotkov manj kot v šolskem letu prej.

Dostopnost ne bi bila ogrožena

Po podatkih zagovornika se je v letu 2021 s prvim odmerkom proti HPV cepilo okoli 50 odstotkov upravičenih deklic in 27 odstotkov upravičenih dečkov. »To pomeni,« zatrjuje Lobnik, »da je cepivo proti HPV mogoče nameniti tudi za cepljenje drugih prebivalcev, starih do 26 let, ne da bi pri tem ogrozili dostopnost cepiv za deklice, mlajše od 15 let, ki so glavna ciljna skupina za cepljenje proti HPV.« Po njegovem bi spolno nevtralni program cepljenja zagotovil tudi bolj odporno zaščito celotne populacije.

Ministrstvo bo z izvajalci cepljenja, obljubljajo, proučilo tudi možnosti logistične izvedbe sprememb pri shemi cepljenja.

Spomnimo: od šolskega leta 2009/2010, ko smo v državi uvedli cepljenje proti HPV, so se lahko v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja do dopolnjenega 26. leta starosti cepile deklice, ki so v tistem letu ali kasneje obiskovale šesti razred osnovne šole. Od lanskega šolskega leta pripada brezplačno cepljenje proti HPV tudi dečkom, ki so bili lani in bodo kasneje v šestem razredu osnovne šole. Na NIJZ ocenjujejo, da je uvedba brezplačnega cepljenja proti HPV tudi za dečke »velik korak k zaščiti slovenskih dečkov pred boleznimi, ki jih povzroča HPV ter vzpostavitvi kolektivne imunosti«.