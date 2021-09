263 mladoletnikov cepili s cepivi, s katerimi jih ne bi smeli

V nadaljevanju preberite:

Poročali smo, da je bilo s cepivom Janssen po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) cepljenih 219 oseb, mlajših od 18 let, še 45 pa s cepivom AstraZenece. Kako je to mogoče, če pa sta vektorski cepivi Janssen proizvajalca Johnson & Johnson in Vaxzevria proizvajalca AstraZenece registrirani samo za uporabo pri odraslih, starih 18 let in več?