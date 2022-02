Cepilni goljuf gre za zapahe

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so policisti decembra kazensko ovadili peterico moških z območja Gorenjske in Ljubljane, ki so goljufali pri cepljenju, je Okrajno sodišče v Kranju za vseh pet oseb izreklo obsodilne sodbe. Te še niso pravnomočne.

Posameznik, v šibkem socialnem položaju, se je v zameno za nizko plačilo petkrat cepil v imenu drugih štirih ljudi, da bi ti pridobili covidno potrdilo. Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da se je prvoosumljeni v dveh mesecih v različnih terminih na cepilnem mestu v Kranju identificiral v imenu preostalih štirih in se cepil v njihovem imenu z namenom pridobiti covidno potrdilo. V imenu treh je do prijetja kriminalistov prejel en odmerek cepiva, na drugega je bil naročen, v imenu četrtega pa je že prejel oba odmerka cepiva. Skupaj z dvema odmerkoma, ki ju je prejel zase, je skupaj prejel sedem odmerkov cepiva, prijeli pa so ga pri poskusu osmega cepljenja.