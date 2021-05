Potrdili 159 novih primerov, delež pozitivnih testov 7,5 odstotka

10.12 Sedemdnevno povprečje precej upadlo

9.58 Prvi odmerek cepiva prejelo 30 odstotkov Slovencev

9.40 Raziskava dala obetavne rezultate

Včeraj so po podatkih Covid-19 Sledilnika v Sloveniji ob 2117 PCR-testih potrdili 159 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je najmanj v tem tednu. Delež pozitivnih testov tako znaša 7,5 odstotka.Sedemdnevno povprečje je po podatkih sledilnika padlo na 339.Štirje ljudje s covidom so včeraj umrli.Prvi odmerek cepiva proti covidu-19 je prejelo 629.744 prebivalcev ali 30 odstotkov vseh. Da je oseba popolno zaščitena, je potrebno prejeti dva odmerka (razen pri cepivu Janssen).Dvojni odmerek je prejelo 332.876 prebivalcev oziroma 15,9 odstotka. Cilj cepilne kampanje je, da popolnoma cepljenih vsaj 60 odstotkov prebivalcev.Najbolj pomembno je, da cepivo prejmejo starejši od 60 let. Tej meji se s prvim odmerkom približujejo vse starostne skupine nad 60 let. Z drugim odmerkom je ciljna vrednost presežena v starostnih razredih 70 do 74 let in 80 do 84 let.Najnovejša raziskava zdravstvenega zavoda Anglije je pokazala, da sta cepivi proti covidu-19 podjetij AstraZeneca in Pfizer/Biontech učinkoviti v zaščiti pred indijsko različico novega koronavirusa. V raziskavi je sodelovalo 1054 oseb iz vseh starostnih skupin.V raziskavi, ki je potekala med 5. aprilom in 16. majem, se je Pfizerjevo cepivo dva tedna po drugem odmerku v primeru indijske različice novega koronavirusa izkazalo za 88-odstotno učinkovito, v primeru angleške različice pa 93-odstotno učinkovito.Cepivo AstraZenece je proti indijski različici novega koronavirusa učinkovito 60-odstotno in 66-odsotno v primeru angleške različice.Po navedbah The Guardiana bi lahko bil razlog v manjši učinkovitosti cepiva AstraZenece v primerjavi s Pfizerjem ta, da je pri cepivu AstraZenece potrebno nekoliko daljše obdobje, da se razvije največja učinkovitost cepiva, a bi lahko cepivo po mnenju znanstvenikov kasneje imelo tudi daljšo zaščito pred novim koronavirusom.»Zdaj je povsem jasno, zakaj je pomemben drugi odmerek cepiva, s katerim zagotovimo največjo možno zaščito pred novim koronavirusom in vsemi njegovimi različicami,« je pojasnil sekretar angleškega zdravstvenega zavoda. Ob tem je pozval vse, naj izkoristijo možnost cepljenja, ko jim je na voljo.»Ta raziskava je pokazala, da cepiva nudijo visoko raven zaščite pred simptomatskimi primeri okužbe z indijsko različico novega koronavirusa. Pričakujemo, da so še učinkovitejša glede zmanjšanja smrti in hospitalizacij zaradi covida-19,« je dejala vodja imunuloškega oddelka na omenjenem zavoduObe cepivi sta se izkazali, da sta tri tedne po prvem odmerku za 33-odstotkov učinkoviti proti simptomatski okužbi z indijsko različico ter 50-odstotno učinkoviti pri angleški različici.V Angliji so od začetka cepljenja proti covidu-19 opravili več raziskav o učinkovitosti cepiv proti covidu-19. Po dosedanjih podatkih je cepljenje preprečilo več kot 13.000 smrti in najmanj 39.100 hospitalizacij zaradi covida-19, predvsem, ko gre za starejše osebe.