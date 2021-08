9.05 V Wuhanu ob širjenju delte testiranje vseh prebivalcev

Na fotografiji nakupovalni center v Wuhanu, potem ko so oblasti napovedale, da bodo testirale vseh 11 milijonov tamkajšnjih prebivalcev. FOTO: Str/AFP

8.25 Bela hiša poziva državne in lokalne oblasti, naj ohranijo moratorij na deložacije

7.55 V ZDA proti covidu-19 cepljenih 70 odstotkov odraslih Američanov

Športnikov je med okuženimi le manjši delež. FOTO: Thomas Peter/Reuters

7.00 Na OI v Tokiu 18 novih okužb s koronavirusom

Medtem ko se tudi na Kitajskem širi različica novega koronavirusa delta, bodo oblasti v Wuhanu testirale vseh 11 milijonov prebivalcev te metropole. V mestu, kjer je novi koronavirus pred več kot letom in pol prvič izbruhnil, so se za ta korak odločili, potem ko so po dobrem letu potrdili prve lokalne okužbe, poročajo tuje tiskovne agencije.Novi koronavirus je med ljudmi prvič izbruhnil decembra 2019 v Wuhanu. Oblasti so takrat za mesto odredile strogo zaprtje, ki je trajalo kar 76 dni. Tudi sicer so oblasti najštevilnejše države na svetu proti pandemiji nastopile z zelo strogimi ukrepi, zato – s posameznimi izjemami lokalno omejenih izbruhov – že vse od lanskega poletja tako rekoč več ne zaznavajo novih okužb.A po izbruhu na letališču v mestu Nanjing na vzhodu Kitajske pred dvema tednoma se je različica delta zdaj razširila že na več deset kitajskih mest. Dodatno je k širjenju prispevalo dejstvo, da se je nekaj okuženih iz Nanjinga udeležilo gledališkega festivala v Zhangjiajieju. Doslej so v državi potrdili že več kot 400 lokalnih primerov okužbe z delto, samo danes poročajo o 61.V več mestih, med drugim tudi v Pekingu, so se zato odločili za množična testiranja, stroga zaprtja in omejitev potovanj znotraj države. V mestu Yangzhou na vzhodu Kitajske so oblasti danes za 1,3 milijona ljudi v strogem središču mesta odredile strogo zaprtje, potem ko so z množičnim testiranjem v zadnjem dnevu tam potrdili 40 novih okužb.Danes so testiranje vseh prebivalcev napovedale tudi oblasti v Wuhanu. V ponedeljek so namreč sporočile, da so med tujimi delavci v mestu potrdili sedem lokalnih prenosov okužbe, kar je prvi tovrstni primer po več kot letu dni.Bela hiša je v ponedeljek priznala, da vlada predsednikanima pooblastil za podaljšanje moratorija na deložacije, ki je bil sprejet med pandemijo covida-19. Vendar pa je pozvala državne in lokalne oblasti, naj ukrepajo v tej smeri.Moratorij je uvedel Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), ker je veliko ljudi ob izbruhu pandemije ostalo brez zaposlitve in so se soočali s težavami pri plačevanju najemnin.embed_foto_r50}997852{/embed_foto_r50}Moratorij je konec prejšnjega tedna potekel, vrhovno sodišče ZDA pa je že pred tem junija razsodilo, da zanj ni nobene zakonske osnove, razen če zvezni kongres ne sprejme ustreznega zakona.Urad za štetje prebivalstva ZDA ugotavlja, da nad 1,4 milijona gospodinjstvi v ZDA visi neposredna grožnja izgube bivališča v prihodnjih dveh mesecih. Še okrog 2,2 milijona gospodinjstev najverjetneje čaka podobna usoda.Bidnova vlada je opozorila, da je za pomoč družinam pri plačevanju najemnim zvezni proračun namenil 46,5 milijarde dolarjev, vendar pa mesta in države ne ukrepajo oziroma ne delijo tega denarja.Predsednica predstavniškega doma kongresaje v ponedeljek dejala, da si ni mogoče zamisliti, da bi med pandemijo covida-19 milijone ljudi res vrgli iz stanovanj, in je Bidnovo vlado pozvala, naj podaljša moratorij.Po podatkih ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so v ZDA do ponedeljka le uspeli z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepiti 70 odstotkov odraslega prebivalstva. To je bil sicer cilj, ki si ga je predsednik ZDApostavil do 4. julija.Ko si je Biden postavil ta cilj, so strokovnjaki menili, da bo to dovolj za tako imenovano čredno imunost oziroma zmago nad novim koronavirusom, a se je vmes pojavila agresivnejša različica delta in tolikšen delež cepljenih ni več dovolj.V ZDA se je doslej po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 35,1 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 614.000. CDC poroča, da je do petka prejšnjega tedna sedemdnevno povprečje novih okužb na dan naraslo na 72.790, kar je več kot lani poleti, ko v ZDA še ni bilo cepiva.Prejšnji teden so vsako tretjo novo okužbo potrdili v Teksasu in na Floridi. Vodja boja proti novemu koronavirusu v Beli hišije dejal, da 17 odstotkov novih primerov prihaja iz le sedmih zveznih držav, kjer je stopnja precepljenosti nizka.Sedemdnevno povprečje hospitalizacij je zdaj naraslo na 6200 na dan, kar je 41 odstotkov več od tedna prej. Povprečje smrti pa je naraslo za 25 odstotkov na 300 na dan, kar je sicer bistveno manj kot lani poleti, ko je umrlo tudi 1100 covidnih bolnikov na dan.Direktorica CDCje v ponedeljek poudarila, da je največ okužb v ZDA med necepljenimi. Čeprav se lahko okužijo tudi cepljeni, vendar imajo le šibke simptome in ne umirajo.Med cepljenimi, ki so se okužili, je republikanski senator iz Južne Karoline. Sporočil je, da je v soboto dobil gripi podobne simptome in šel v ponedeljek na test, ki je potrdil novi koronavirus. »Zelo sem vesel, da sem se cepil, ker bi imel zagotovo hujše simptome, kot jih imam zdaj,« je dejal 66-letni senator.Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu so danes poročali o 18 novih primerih okužbe z novim koronavirusom. S tem se je število okužb, povezanih z igrami, od 1. julija povzpelo na 294.Športnikov je med okuženimi le manjši delež, doslej so okužbo potrdili pri petindvajsetih, v najnovejšem poročilu je bila le ena športnica, neimenovana grška predstavnica v sinhronem plavanju.Med okuženimi je bilo 12 japonskih državljanov, šesterica pa tujcev.O najvišjem dnevnem številu novih okužb so doslej na igrah, ki so se na Japonskem začele 23. julija, poročali prejšnji petek, ko jih je bilo 27.