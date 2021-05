Cepljenje proti covidu-19 promovirajo tudi s pivom in krofi

Od jutri dalje bo v Idriji potekalo množično cepljenje.

Največjo študijo cepiva podjetij ameriškega podjetja Pfizer in nemškega Biontech so izvedli v Izraelu. FOTO: Foto Carlos Osorio/Reuters

Prvi odmerk cepiva proti covid 19 je prejelo 449.477 prebivlcev oziroma 21,4 odstotka vseh je razvidno iz aplikacije cepimose.si. Drugi odmerek cepiva, ki pomeni, da je oseba zaščitena je prejelo 228.369 prebivalcev oziroma 10,9 odstotka vseh. Cepljenje napreduje v vseh starostnih skupinah na 50 let, v državo so prišle večje količine cepiva. Če bodo cepilana mesta danes, jutri in med vikendom delovala nemoteno, bi se lahko približal meji 500 tisoč oseb, ki so prejele previ odmerek.ZD Idrija je v preteklih tednih skupaj z vodstvom idrijske občine in predstavniki Civilne zaščite Idrija našel lokacijo, kjer bo od jutri dalje potekalo množično cepljenje zainteresiranih občanov občin Idrija in Cerkno.Prvo izvedbo množičnega cepljenja načrtujejo na lokaciji pokritega balinišča (poleg trgovine Tuš) pri Likarici v Idriji. Cepili bodo več kot tisoč prijavljenih posameznikov, od tega 616 ljudi z drugimi odmerki cepiva.Do konca meseca bomo sodelavci ZD Idrija nadaljevali s cepljenjem zainteresirane javnosti, in sicer vsak petek na balinišču pri Likarici v Idriji, če bodo le prejeli vse naročene odmerke cepiva od države.Na ta način bi lahko do konca meseca s prvim odmerkom pocepili vse zainteresirane občane občin Idrija in Cerkno, ob tem pa je potrebno poudariti, da bodo cepljeni in na cepljenje povabljeni le tisti, ki so se prijavili.V Indiji so v zadnjem dnevu opazili porast števila novih okužb z novim koronavirusom in smrti covidnih bolnikov, s čimer izginja upanje, da se epidemija covida-19 v državi umirja. V zadnjem dnevu je umrlo še 3980 covidnih bolnikov, potrdili pa so 412.262 novih okužb, kar je največ doslej, je sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje.Skupno je epidemija doslej v Indiji zahtevala več kot 230.000 življenj, potrdili pa so 21,1 milijona okužb z novim koronavirusom. Številni strokovnjaki svarijo, da so zaradi majhnega števila testiranja in slabega vodenja evidenc o vzroku smrti verjetno številke še višje.V državi so v zadnjih nekaj dneh zaznavali upad števila novih okužb, s čimer je vlada upala, da se epidemija umirja. Prejšnji petek so namreč poročali o okoli 402.000 novih okužbah, potem pa so številke padle tudi na okoli 357.000.Zaradi strmega porasta okužb od konca marca indijske bolnišnice ponekod delujejo nad svojimi zmogljivostmi, še vedno poročajo o pomanjkanju postelj, zdravil in kisika.Največja študija cepiva proti covidu-19 podjetij ameriškega podjetja Pfizer in nemškega Biontecha, ki so jo izvedli v Izraelu, je potrdila, da cepivo nudi več kot 95-odstotno zaščito pred to boleznijo. Je bila pa učinkovitost precej manjša, če so osebe prejele le en odmerek, in ne dva, kot priporočajo.Avtorji študije, ki so jo osnovali na izraelski nacionalni kampanji cepljenja, so navedli dokaze, da bi lahko pandemijo covida-19 končala hitra kampanja cepljenja po vsem svetu. Izrael namreč velja za najuspešnejšo državo v kampanji cepljenja proti covidu-19. Do začetka aprila je skoraj pet milijonov Izraelcev že prejelo dva odmerka cepiva, kar je več kot 70 odstotkov prebivalstva. Ti so bili tudi vključeni v študijo.V danes objavljeni analizi podatkov iz Izraela so strokovnjaki potrdili, da je bilo cepivo zelo učinkovito pri varovanju starejših tudi v času širjenja bolj nalezljive angleške različice novega koronavirusa. V študiji, ki je objavljena v medicinski reviji The Lancet, poudarjajo, da so imeli cepljeni po dveh odmerkih 95,3-odstotno zaščito pred okužbo z novim koronavirusom. V primeru okužbe sedem dni po drugem odmerku imajo cepljeni 95,7-odstotno zaščito pred smrtjo, po 14 dnevih pa ta zaščita naraste na od 96,5 do 98 odstotkov.Zaščita je precej slabša po prvem prejetem odmerku – pred okužbo je namreč 57,7-odstotna, pred smrtjo pa 77-odstotna.»Pomembno je, da študija dokazuje povečano raven imunosti in zaščite po dveh odmerkih cepiva,« je povedal eden od sodelujočih pri raziskaviz Univerze v Nottinghamu. »Zato je pomembno, da ljudje prejmejo oba odmerka,« je poudaril.V času študije so v Izraelu imeli več kot 232.000 potrjenih primerov novega koronavirusa, od tega je šlo pri skoraj 95 odstotkih za angleško različico. Ekipa, ki je sodelovala pri raziskavi, pri tem priznava, da jim ni uspelo analizirati južnoafriške različice, saj te v Izraelu niso potrdili.Tudi prejšnjo največjo študijo cepiva Pfizer/Bionetecha so nazadnje opravili v Izraelu. Je pa bila skoraj petkrat manjša, saj so takrat v študijo vključili 1,2 milijona ljudi.Vlada ameriškega predsednikaželi prepričati vse Američane, naj se cepijo proti covidu-19, in za ta namen namerava sprožiti javno kampanjo s konkretnimi spodbudami, kot so brezplačno pivo, krofi in vstopnice za tekme baseballa.Biden je v torek naznanil, da želi do 4. julija najmanj enkrat cepiti 70 odstotkov odraslih Američanov. Medtem ko se svet sooča s pomanjkanjem zadostnih količin cepiva, imajo Američani zdaj težavo, da je cepiva dovolj, ljudje pa se nočejo cepiti.Doslej so z najmanj enim odmerkom cepili 145 milijonov ljudi oziroma 56 odstotkov odraslega prebivalstva, tempo cepljenj pa se upočasnjuje. V ZDA se sicer lahko trenutno cepi vsak, ki to želi.Ameriška zvezna vlada je pri promociji cepljenja napovedala tudi sodelovanje s posameznimi ameriškimi zveznimi državami in lokalnimi oblastmi pa tudi lekarnami, restavracijami, pivovarnami, trgovinami in športnimi ekipami.Guverner New Jerseyjaje v skladu s svojim irskim poreklom prebivalcem svoje države kot spodbudo za cepljenje že ponudil bone za pivo v sodelujočih pivovarnah. Kolega iz Connecticutaponuja brezplačno alkoholno pijačo v restavracijah, podobno ponuja tudi županja prestolnice Washington, ki bo točila v Kennedyjevem centru.Newyorški guvernerobljublja brezplačne vstopnice za ogled tekem Yankeejev in Metsov v baseballu, guverner Zahodne Virginijepa starim od 16 do 35 let ponuja po sto dolarjev v državnih obveznicah.Prevozni podjetji Uber in Lyft že nekaj časa ponujata popuste ali brezplačne vožnje na kraje cepljenja, nekatere trgovine po ZDA pa cepljenim proti covidu-19 ponujajo popuste.