Civilne iniciative terjajo ukrepe za cesto v Istro

V nadaljevanju preberite:

Edmond Gašpar, ki predstavlja skupnost koprskih civilnih iniciativ, je včeraj pojasnil, da prebivalci slovenske Istre že leta trpijo zaradi povečevanja prometa, ki ogroža njihovo zdravje, varnost in okolje. Namesto da bi se turisti peljali v hrvaško Istro po hitri cesti, se vse pogosteje peljejo po lokalnih cestah, celo zasebnih cesticah in dvoriščih od Škofij, Tinjana, Bertokov, Prad, Boninov, Škocjana, Bošamarina itd.

V zapisu vladi so zapisali, da je bilo lokalno prebivalstvo prevarano, saj so pobudo za ureditev hitre ceste dali prebivalci tedanjih treh istrskih občin zato, da bi izboljšali povezavo med kraji slovenske Istre, in nikakor ne zato, da bi bila ta cesta namenjena tranzitu oziroma da bi bila del slovenskega avtocestnega križa. Pri gradnji je nova hitra cesta na več delih »povozila« prejšnjo državno medkrajevno cesto, namesto nje pa niso zgradili drugih povezav med kraji. Obalno cesto so gradili zato, da bi prišli do prometne izboljšave, zdaj pa so še na slabšem.