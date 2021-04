Čuvaji blagajn se bojijo za izpad prihodkov

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je že skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izrekla proti določilu zakona o debirokratizaciji, ki bi uvedel socialno kapico, so, precej pričakovano, nasprotovanje temu členu izglasovali še večina članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz), pri čemer se stališča predstavnikov delodajalskih organizacij in vlade na eni strani ter sindikatov oziroma predstavnikov zavarovancev na drugi precej razlikujejo. A imajo tudi zagovorniki nekaj pomislekov, tako glede tega, da se zadeva uvaja parcialno, brez celovitega pregleda sistema, pa tudi prag bi postavili nižje.