Damjan Žugelj novi direktor urada za preprečevanje pranja denarja

Na predlog ministra za finance je vladaimenovala za direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Mandat traja pet let, od 15. septembra 2021 do najdlje 14. septembra 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.Damjan Žugelj je doktor pravnih znanosti. Delovne izkušnje je med drugim pridobil v različnih upravah in nadzornih svetih gospodarskih družb, so navedli na ministrstvu za finance. Žugelj je bil v prvi Janševi vladi sicer direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev , bil pa je tudi predsednik sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, član Sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ter direktor Uradnega lista Republike Slovenije.Žugelj je sicer kot vršilec dolžnosti direktorja urad vodil od marca, potem ko je odstopil prejšnji vršilec dolžnosti direktorja