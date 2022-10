Dan Podjed: Musk je zdaj kralj vesolja in digitalnega sveta

Znameniti podjetnik in izumitelj Elon Musk je prevzel družbeno omrežje Twitter – in takoj odpustil več direktorjev. Antropolog Dan Podjed je za Delo ob tej potezi kritično ocenil, da Muskova napoved o večji svobodi na twitterju lahko obenem pomeni več lažnih novic, več groženj, več zmerjanja in vsega slabega, kar se širi po omrežjih.

»Nadzora naj bi bilo manj, obenem pa bi lahko to pomenilo več problemov. Že zdaj je po mojem mnenju – sem uporabnik tako rekoč vseh omrežij – od vseh omrežij, ki so na voljo, twitter večkrat postal prava 'greznica'.« Razlogi za to so po mnenju antropologa Podjeda pogosta anonimnost profilov.

Vladarji naše dobe so Musk, Zuckerberg, Bezos in drugi, ki obvladujejo digitalne prostore, kjer preživljamo ljudje vse več časa, pravi Dan Podjed. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

»Na facebooku se največkrat predstavite z imenom in priimkom, tam je, denimo, manj anonimnih, lažnih profilov. Strašno pa je, kakšni ljudje postajamo za masko anonimnosti. Ljudje se povampirijo in dajo iz sebe tisto najslabše. Če se bo s tem prevzemom to še potenciralo, potem ne bo to več neko humano okolje za digitalni obstoj, ampak bo prej džungla, v kateri bodo preživeli samo najmočnejši ali najglasnejši. Najbolj grobi, najbolj osorni,« je pesimističen Podjed.

Dan Podjed dvomi o tem, da bi lahko posamezne države šle v regulacijo omrežja, saj je twitter sistem, ki je večji od držav. Facebook uporablja skoraj polovica človeštva, kdo bo vse to kontroliral, se sprašuje. »Živimo namreč v času, ko so spletna omrežja večji sistemi, kot so države, to so tako rekoč naddržavne tvorbe s svojo zakonodajo. Kako bo to sankcionirala bodisi EU bodisi Slovenija? Sam v to ne polagam dosti upanja.«

To podkrepi s primerom, da se tudi pri prijavah žaljivih komentarjev ali sovražnega govora ponavadi ne zgodi nič. Človeku se lahko reče karkoli.

In kakšen vpliv je Musk dobil s prevzemom tega družbenega omrežja?

Podjed meni, da je bil njegov namen postati kralj sveta, kakor podobno želi biti kralj vesolja s tem, ko investira v Spacex in ekspedicije na Mars. »Zdaj pa želi biti še kralj našega digitalnega sveta s tem, ko je prevzel neko omrežje, ki je vzpostavilo kulturo sobivanja.«

Zdaj je dobesedno kupil svoje kraljestvo in sedel na prestol, tako kot je kralj Facebooka in Instagrama Mark Zuckerberg, je slikovito komentiral Podjed. Po njegovem mnenju danes živimo v dobi digitalnega fevdalizma. Vladarji naše dobe pa so Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos in drugi, ki obvladujejo digitalne prostore.

»Ljudje pa vse več časa preživljamo v teh digitalnih prostorih, to, kar je na zaslonu, ni več virtualno, to je naš realni svet. Pogosto bolj realen od fizičnega, ker so več za ekrani. Tisti pa, ki obvladujejo podatke, omrežja, tisti obvladujejo svet.«