Dan resnice v državnem zboru

Pred današnjo nujno skupno sejo Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti in Odbora za kulturo, na kateri je bila edina točka razprave Neonacizem ni v javnem interesu, sta bili pred Državnim zborom tiskovni konferenci koalicije Kul in nepovezanih poslancev in protestna tiskovna konferenca Aktiva delavk in delavcev v kulturi. Jaša Jenull je v imenu Aktiva povedal: »Skrajni čas je, da minister za kulturo odgovarja in odstopi.«



Na nujno skupno sejo, ki so jo zahtevale poslanske skupine SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP, je bil povabljen tudi Aktiv delavk in delavcev v kulturi, v sporočilu so zapisali, da bodo na seji v državnem zboru predstavili argumente za njihov poziv, da se Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot odvzame status kulturne organizacije v javnem interesu, ki mu ga je podelilo ministrstvo za kulturo, od poslank in poslancev pa zahtevali, da zagotovijo spoštovanje ustave in zakonov.



Status je društvo po mnenju Aktiva dobilo zaradi svojih političnih povezav, ne zaradi svojega doprinosa na področju kulture, dodali so, da ne glede na to, da je sicer razkrinkani ekstremist in nasilnež Urban Purgar odstopil kot predsednik tega društva, vsa vsebina, delovanje in publikacije tega društva jasno spodbujajo sovraštvo in nestrpnost, kar je v popolnem neskladju z 63. členom slovenske ustave.



Violeta Tomič je na tiskovni konferenci pred DZ opozorila: »Poteka deset let od morilskega pohoda Andersa Breivika, danes njegovi sledilci po Sloveniji grozijo vsem, ki jim niso povšeči. Danes na odboru bomo videli, katere stranke, ki se imenujejo sredinske ali desne ali domoljubne, lahko podpirajo in pozdravljajo takšne zločine.«



Jaša Jenull pa je v imenu Aktiva povedal: »Na ta problem opozarjamo že dalj časa. Veseli smo, da je napočil trenutek, ko bodo lahko vsi volivci in volivke po Sloveniji jasno videli, kateri poslanci in poslanke in katere stranke v državi podpirajo neonacizem in skrajno desnico in kateri po drugi strani spoštujejo ustavo. Edina dva dosežka Društva za promocijo tradicionalnih vrednot sta knjigi, ki imata na naslovnici in na notranjih straneh simbol identitarnega gibanja, gibanja, ki je prepovedano tako kot v Franciji kot v Nemčiji, razglašeno za nevarno, skrajno ekstremistično gibanje, ki je v nasprotju z nemško ustavo. Skrajni čas je, da se to zgodi tudi v Sloveniji. V imenu Aktiva opozarjam, da je to samo eden od najbolj očitnih primerov tega, kako ministrstvo za kulturo deluje v nasprotju s kakršnimi koli standardi, lastnimi, civilizacijskimi ali evropskimi, zdi se nam, da je skrajni čas, da minister za to odgovarja in odstopi.«



Aktiv delavk in delavcev v kulturi je pred ministrstvom za kulturo izvedel že več protestniških akcij, 31. avgusta, na deveti, so od ministrstva zahtevali, da Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot odvzame status kulturne organizacije v javnem interesu, na okna ministrstva pa so takrat nalepili plakate z več izjavami, ki jih je predsednik omenjenega društva Urban Purgar javno objavil na družbenih omrežjih. Nekaj teh plakatov so izpostavili tudi na včerajšnji protestni tiskovni konferenci pred stavbo Državnega zbora.



Na seji je minister Vasko Simoniti spregovoril o totalitarizmih in opozoril, da je ministsrtvo opozorilo, kakšne so njihove kompetence in pristojnosti: »Če je gospod neonacist in društvo, ki mu pripada, neonacistično društvo, zakon o društvih nalaga obveznosti upravnim organom in nosilcem javnih pooblastil, da morajo državnemu tožilstvu podati prijavo o takem delovanju, državni tožilec pa na podlagi prijave organov oziroma nosilcev javnih pooblastil fizičnih ali pravnih oseb oziroma po uradni dolžnosti oceni, da so razlogi dejansko podani in vloži pri upravnem sodišču tožbo za prepoved društva. Prosim, če se tega poslužujete, preprečite to, če mislite, da so ti ljudje taki kot mislite.«

