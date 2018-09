Danes blizu trideset stopinj Celzija, jutri ohladitev z močnimi nalivi

Danes je bržkone zadnji dan s poletnimi temperaturami. Termometer se bo povzpel do 30 stopinj Celzija, jutri pa pričakujemo precejšnjo ohladitev. Zjutraj bo za ta čas še razmeroma toplo, okoli 17 stopinj Celzija, čez dan pa bodo temperature upadle vse tja do 13, ponekod le 10 stopinj Celzija.Na Arsu so izdali opozorilo, da bodo jutri dopoldne predvsem na Gorenjskem, severnem Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji možni krajevni nalivi, zaradi katerih pričakujejo močnejši porast hudourniških vodotokov.»Bliža se nam hladna fronta, ki prinaša dotok hladnega zraka,« so razloge za vremensko spremembo opisali na Arsu.V naslednjih dneh bo znova več sonca, a bodo temperature le malenkost preselge dvajset stopinj Celzija.