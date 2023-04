Družinam s tremi otroki 468 evrov, s štirimi ali več otroki pa 568 evrov

Danes bo izplačan dodatek za veliko družino, ki se izplača enkrat letno. Letos za družine s tremi otroki znaša 468 evrov, za družine s štirimi ali več otroki pa 568,71 evra, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji.

Lani 14,5 milijona evrov za 33.289 družin

V letu 2022 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 14,5 milijona evrov za 33.289 družin.

Centri za socialno delo so odločbe o upravičenosti do dodatka za veliko družino pripravljali po uradni dolžnosti, in sicer vsem tistim, ki so oddali vlogo za otroški dodatek ali ga že prejemajo.

Ta dodatek prejmejo vse družine, ne glede na njihovo finančno ali premoženjsko stanje. To pomeni, da lahko tudi tisti, ki do otroškega dodatka niso upravičeni, prejmejo dodatek za veliko družino. V tem primeru morajo vložiti potrebno vlogo.

Dodatek za veliko družino pripada sicer vsem družinam, ki imajo v koledarskem letu vsaj en dan tri ali več otrok v starosti do 18 let, po 18. letu pa, če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do 26. leta starosti.