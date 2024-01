Danes bo znan slovenski avto leta 2024. Glasove ste že oddali bralci, pozno popoldne pa bomo na prireditvi v prostorih tovarne Hella Saturnus Slovenija v Ljubljani svoje dodali še mediji in dobili bomo avto leta.

Tokratni že 32. izbor letos poteka nekoliko drugače kot v preteklih letih.

V prvem delu smo predstavniki sodelujočih medijev med 20-imi novimi avtomobili lanskega leta izbrali pet finalistov.

Med temi ste nato bralci glasovali za svoje favorite. Mediji smo skupaj prejeli smo več kot 27 tisoč glasov, bralci in poslušalci so jih največ namenili modelu renault austral, nato toyoti C-HR, hyundai koni, jeepu avengerju in MG 4.

Prireditev si lahko ogledate ob predvidoma 17. uri:

Po finalnem glasovanju medijev in seštevku vseh glasov bomo dobili zmagovalca.