Danes bodo izplačani nekateri solidarnostni dodatki

KLJUČNI POUDARKI: Danes je pričakovati nakazilo solidarnostnega otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino.

7.30 Cepivo Novavaxa se je izkazalo za učinkovito

7.25 V ZDA potrdili južnoafriško različico novega virusa

7.05 Furs lani pobral manj davkov

7.00 Daljša se britanski seznam »prepovedanih« držav v času pandemije

6.50 Izplačilo dodatkov po PKP7 se začenja danes

Cepivo proti koronavirusu ameriškega podjetja Novavax se je na testih v Veliki Britaniji pokazalo za izjemno učinkovito. Novavax trenutno v Veliki Britaniji izvaja 3. fazo kliničnih testov, ki vključuje 15.000 prostovoljcev. Uvodna analiza 62 udeležencev je pokazala, da je cepivo 96-odstotno učinkovito proti originalnemu virusu in 86-odstotno učinkovito proti britanski različici virusa. Na testih v Južni Afriki se je cepivo pokazalo za 49-odstotno učinkovito, a je pri tem treba upoštevati, da so pri testiranju sodelovali tudi prostovoljci z aidsom. Novavax je sicer eno od šestih podjetij, ki razvijajo cepivo proti koronavirusu s podporo ameriške vlade v okvirih tako imenovane operacije Hitrejše od svetlobe.V ameriški zvezni državi Južni Karolini so včeraj potrdili dva primera okužbe z južnoafriško različico koronavirusa, ki se hitreje širi in je bolj odporna proti cepivom. Pred tem so v ZDA potrdili tudi britansko in brazilsko različico koronavirusa. Primera v Južni Karolini nista povezana med seboj, zdravstvene službe pa poročajo, da noben od okuženih že dolgo časa ni nikamor potoval. Guverner Južne Karolineje jeseni odpravil večino ukrepov proti širitvi pandemije, včeraj pa je sporočil, da ni razloga za paniko in ukrepov ne namerava uvajati.Finančna uprava RS (Furs) je lani po prvih podatkih pobrala 16,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 1,3 milijarde evrov oziroma 7,3 odstotka manj kot leto prej. Zmanjšal se je obseg tako rekoč vseh javnofinančnih prihodkov, na kar so pomembno vplivali ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom ter blažitev posledic epidemije.Da bi preprečili širjenje južnoafriške različice novega koronavirusa je Velika Britanija na seznam držav, od koder ni dovoljeno vstopiti v Veliko Britanijo, dodala Burundi, Ruando in Združene arabske emirate. Na britanska tla bodo tako lahko stopili le potniki, ki prihajajo iz teh držav in so britanski ali irski državljani oziroma tuji državljani s pravico bivanja v Veliki Britaniji. Ukrep predvideva, tako tiskovna agencija Reuters, začasno ukinitev neposrednih potniških letov iz omenjenih držav. Začasno se tako ukinja potniška povezava med Londonom in Dubajem, ki je bila januarja najbolj zaželena na svetu.Država bo danes po sedmem protikoronskem paketu upravičencem nakazala solidarnostni otroški dodatek, dodatek za nego otroka in dodatek za veliko družino. Vsi tisti, ki niso prejemniki otroškega dodatka, a so oddali vlogo za izplačilo, bodo solidarnostni dodatek prejeli do 31. marca, prav tako upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka. Do nedelje je predvideno tudi izplačilo dodatka za študente, ki so vlogo zanj oddali do 25. januarja. Tistim, ki so ali bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja, bo solidarnostni dodatek izplačan v februarju.Otrokom do polnoletnosti s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji je sicer po sedmem protikoronskem paketu solidarnostni dodatek namenjen v višini 50 evrov, študentom s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/21 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v Sloveniji, pa je namenjen dodatek v višini 150 evrov. Solidarnostni dodatek za velike družine znaša sto evrov za družine s tremi otroki in 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Dodatek za nego otroka je za mesece oktober, november in december 2020 višji za sto evrov na mesec.