Danes obeležujemo evropski dan darovanja organov in tkiv

Evropski dan darovanja in presaditve organov in tkiv, ki ga obeležujemo danes, je namenjen opozarjanju na pomen posmrtnega darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja. Delež aktivno opredeljenih darovalcev organov je v Sloveniji nizek, čeprav je opredelitev enostavna, opozarjajo v zavodu Slovenija-transplant.

Postopek opredelitve glede darovanja po elektronski poti preko portala e-uprava je enostaven. Do zdaj se je v nacionalnem registru opredelilo 12.510 ljudi, od tega se je 69 oseb izreklo proti darovanju. V nacionalni register opredeljenih oseb glede darovanja organov po smrti se je v tem letu do konca septembra vpisalo 930 ljudi, kar je 244 več v primerjavi v enakim obdobjem v letu 2021, poudarjajo na Slovenija-transplant.