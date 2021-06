Danes obravnava interventenga zakona za turizem

6.45 Vlada bo predvidoma potrdila interventni zakon za turizem



Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog novega interventnega zakona, ki naj bi omilil posledice epidemije covida-19 na gospodarstvo. Največja pozornost bo tokrat posvečena gostinstvu in turizmu, posebni ukrepi so predvideni za organizatorje srečanj in dogodkov, šport in kulturo. Predvideni so tudi novi boni za vse prebivalce Slovenije.



Poleg turističnih bonov, ki so jih lani prejeli vsi prebivalci Slovenije in jih je mogoče unovčiti še do konca tega leta, bo zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19 prinesel nove bone, namenjene izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: