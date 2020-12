Danes so odprte še nove dejavnosti in trgovine

Glavni poudarki:



• V Italiji stopnjujejo ukrepe za praznike.

• Maše le v ljubljanski in koprski škofiji.

• Vlada sprejema sedmi protikoronski paket zakonodaje.

8.02 V Italiji med božično-novoletnimi prazniki novi ukrepi

7.42 Ameriška FDA odobrila tudi cepivo Moderne in NIH

5.00 V cerkvah od danes maše pod strogimi pogoji

0.30 Vlada danes o predlogu sedmega protikoronskega zakona

V Italiji, eni najhuje prizadeth držav v pandemiji covida-19, bodo med božično-novoletnimi prazniki veljali novi strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, je v petek zvečer sporočil premier. Zaprti bodo bari, restavracije in trgovine, prepovedana bodo potovanja med deželami, dovoljen bo le en odhod od doma na dan.»Naši strokovnjaki se bojijo, da se bo krivulja okužb v božičnem obdobju povečala,« je dejal Conte. Priznal je, da oblasti nimajo ne sredstev ne volje, da bi preverjale, ali se državljani držijo ukrepov, jih je pa pozval, naj spoštujejo novo omejitev, da lahko doma gostijo le dve odrasli osebi. V skladu z ukrepi bodo verski obredi dovoljeni do 22. ure. Trgovine z živili, frizerski saloni, lekarne, trafike, pralnice in knjigarne bodo ostali odprti. Conte je še povedal, da bodo ukrepe nekoliko omilili 28., 29. in 30. decembra kot tudi 4. januarja. Te dni bodo trgovine lahko odprte do 21. ure, ljudje pa se bodo lahko gibali brez omejitev, poročajo tuje tiskovne agencije.Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek izdala izredno odobritev za uporabo cepiva proti covidu-29, ki sta ga skupaj razvila podjetje Moderna in Nacionalni inštitut za zdravje (NIH). Prve pošiljke tega cepiva bodo šle po ZDA v ponedeljek. Cepivo Moderne je podobno cepivu ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha, vendar ima to prednost, da ga ni treba hraniti na tako nizkih temperaturah kot cepivo, ki ga v ZDA že delijo teden dni.Pandemija novega koronavirusa je v ZDA, kjer se je okužilo že 17,5 milijona ljudi, doslej zahtevala že več kot 312.000 življenj. Trenutno se na dan povprečno okuži po 216.000 ljudi na dan, umira pa jih skoraj po 3000 na dan.V cerkvah lahko v skladu z razrahljanimi ukrepi od danes pod strogimi pogoji maše znova potekajo ob navzočnosti vernikov. Za zdaj so se za to odločili le v ljubljanski nadškofiji in koprski škofiji. V novomeški bodo maše v navzočnosti vernikov začeli v sredo, v drugih pa maš z navzočnostjo vernikov med božičnimi prazniki ne bo.V mariborski nadškofiji ter murskosoboški in celjski škofiji je namreč epidemiološka slika še naprej slaba, zato so se tamkajšnji škofje odločili, da bodo maše pri njih v času božičnih praznikov še naprej potekale brez navzočnosti vernikov, razmere pa bodo znova proučili po praznikih.Vlada bo danes na Brdu pri Kranju sprejemala predlog sedmega protikoronskega zakona. Sprva je bilo načrtovano, da bo predlog sprejela že v sredo, vendar takrat predloga ni obravnavala, saj predsednik DeSUSni prišel na sestanek predsednikov koalicijskih strank, predlog pa ob več odprtih vprašanjih tako ni bil usklajen.Vlada je osnutek predloga zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 sprejela prejšnjo sredo in napovedala, da bo predlog sedmega protikoronskega zakona dokončno oblikovala na eni od prihodnjih sej. Z novim protikoronskim zakonom naj bi se med drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, gasilcem in prevoznikom ter se zagotovilo vse potrebno za množično cepljenje proti covidu-19.