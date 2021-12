Včeraj pozitivnih 1116 testov, delež 37-odstoten

9.55 Število aktivnih primerov upada

Ob 2986 testih so včeraj potrdili 1116 novih okužb na koronavirus. Pozitivnih je bilo 37,4 odstotkov testov, opravljenih pa še 51.579 hitrih antigenskih testov.

Število aktivnih primerov okužb v državi zdaj znaša 29.343. Ob 1116 prirastu, se je število tudi zmanjšalo, in sicer za 2.248.

Upada tudi 14-dnevna pojavnost. Ta se je zmanjšala za 3,7 odstotka in znaša 1391 na 100.000 prebivalcev. Tudi povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh je manjše. Znaša 1810, kar je 2,8 odstotka manj kot dan prej.

8.20 Raziskava: Pandemija covida-19 spodbudila kasnejše načrtovanje potovanj

Pandemija covida-19 je prinesla spremembe v potovalnih navadah Evropejcev, ugotavlja podjetje Microsoft Advertising. Potovanja sedaj velik delež načrtuje kasneje, bližje datumu poti, obenem pa prednost dajejo namestitvam s prilagodljivo politiko odpovedi, so sporočili iz podjetja.

Polovica vprašanih Evropejcev (51 odstotkov) je v raziskavi The 2021 Travel Outlook in Europe na vprašanje, če so odložili vsaj eno potovanje zaradi pandemije, odgovorila pozitivno. 57 odstotkov jih je moralo svoje potovanje načrtovati ponovno, so ta teden sporočili iz Microsofta CEE.

Medtem ko so v preteklosti popotniki raje rezervirali počitnice za več mesecev vnaprej, da bi si zagotovili najboljšo ponudbo, pa danes skoraj polovica Evropejcev (48 odstotkov) raje rezervira počitnice bližje datuma potovanja. 61 odstotkov jih kot mnogo verjetneje navaja, da rezervirajo namestitev, ki nudi prilagodljivo politiko odpovedi.

Ob tem 65 odstotkov Evropejcev pri rezervaciji potovanj izbere prilagodljive možnosti za odpoved potovanja. 23 odstotkov jih rezervira več kot eno potovanje z možnostjo odpovedi, 40 odstotkov pa jih, da bi dobili najboljšo ponudbo, še vedno opravi rezervacijo daleč vnaprej.

Raziskava je sicer zajela več kot 600 Evropejcev, starih od 18 do 65 let, s potovalnimi načrti. V letošnjem letu so njihova potovanja zaznamovali trije glavni cilji: premor za boljše duševno zdravje, pobeg od zaprtja javnega življenja in iskanje novih doživetij.

7.15 V Slovenijo sprispeli italijanski vojaški zdravstveni delavci

Na pomoč slovenskim covidnim bolnišnicam je danes prišlo 15 italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev, ki se bodo pridružili skupinam vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske. V kranjski vojašnici jih bosta pozdravila minister za obrambo Matej Tonin in minister za zdravje Janez Poklukar, so zjutraj pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Prva italijanska vojaška zdravstvenika prispela v Ljubljano, so prek Twitterja sporočili iz Slovenske vojske.

Za pomoč italijanskih vojaških zdravstvenikov pri oskrbi covidnih bolnikov v slovenskih bolnišnicah sta se 17. novembra na delovnem srečanju v Rimu dogovorila ministra za obrambo Slovenije in Italije Matej Tonin in Lorenzo Guerini.

Priključili se bodo ekipam Slovenske vojske, ki že pomagajo na covidnih oddelkih v štirih bolnišnicah v Sloveniji, in sicer v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor, v bolnišnicah v Celju in v Novem mestu. Po informacijah N1, ki je prvi poročal o njihovem današnjem prihodu, bodo italijanske zdravstvene ekipe nastanjene v Ljubljani, v bližini UKC Ljubljana.

Tonin je 17. novembra po srečanju z italijanskim kolegom Guerinijem na Twitterju zapisal, da sta se dogovorila, da bo italijanska vojska Sloveniji pomagala s 30 zdravniki in medicinskimi sestrami. Na podlagi dogovora med ministroma je slovensko ministrstvo za zdravje nato opredelilo, katere specialnosti zdravstvenih delavcev potrebujemo, o tehničnih podrobnostih pa sta se dogovorila načelnika obeh vojsk. V Slovenijo so italijanski vojaki napoteni na podlagi veljavnega sporazuma o sodelovanju med obema vojskama, pri čemer Slovenska vojska zagotavlja namestitev in prehrano italijanskih kolegov.