Štajerska, Koroška, Dolenjska in Bela Krajina bodo danes v znamenju pregledovanja in ocenjevanja škode, ki jo je povzročilo včerajšnje neurje. Razbesnelo se je med 14. in 17. uro. Močan veter je podrl prek sto dreves, razkrival strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, ceste in objekte je zalivala voda, sprožili so se plazovi … Posredovati so morali gasilci iz skoraj štiridesetih prostovoljnih društev in zavodov.

Hudo je bilo na območju Novega mesta, Trebnjega, Šentjerneja, Straže, Mirne Peči, Črnomlja, Žužemberka in Metlike. Več dreves je padlo na ceste, zato je bil promet oviran, ponekod prehod ni bil mogoč. Na cestah je bilo blato. Tudi na parkirišče je padlo nekaj dreves in poškodovalo avtomobile. Meteorna voda je zalivala objekte in dvorišča. Brez strehe je ostalo več hiš in gospodarskih poslopij.

O velikih težavah so poročali v občinah Braslovče, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Novo mesto, Šentjernej, Trebnje, Črna na Koroškem, Dravograd, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

Dež je zalival kleti, stanovanja, dvorišča, trgovine, tiskarno in frizerski salon. Tega je zalilo v Ravnah na Koroškem, o meteorni vodi v stanovanjski hiši so poročali iz Slovenj Gradca. V naselju Spodnja Polskava je udar strele poškodoval stanovanjski objekt. Poškodovana je bila ena oseba, ki so jo prepeljali v bolnišnico.

Posledice viharnega vetra ob prihodu nevihtnega sistema nad območje Maribora. FOTO: Matej Štegar/Twitter/Neurje.si

V Mariboru je neurje podiralo celo prometne table. V kraju Šentpavel je padala toča. Prav tako na Prevaljah. V podjetju SIJ Metal Ravne je odneslo del strehe. V naselju Javorje, v občini Črna na Koroškem, se je sprožil plaz. Tudi cesta Ruše - Lovrenc na Pohorju je bila zaprta zaradi plazu pri Fali. V občini Hoče-Slivnica je prišlo do vetroloma. Na cesti Pesnica – Maribor je bil promet zaradi udora cestišča pri Veterinarski bolnici urejen izmenično enosmerno.

Napoved za prihodnje dni

Danes bo delno jasno, sprva ponekod še oblačno ali megleno. Predvsem v vzhodni polovici države bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.

V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in vsak dan nekoliko bolj vroče. V ponedeljek popoldne bo v severni Sloveniji možna kakšna vročinska nevihta. Nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. S severovzhodnikom doteka k nam nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.