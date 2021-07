Datum začetka delovanja aplikcije se premika v neznano

Strokovni sodelavec Centra za informatiko v zdravstvu na NIJZje danes pojasnil, da aplikacija za preverjanje digitalnih zelenih potrdil v EU deluje že od petka in jo uporablja policija, a so po odzivu informacijske pooblaščenke dostop do nje preprečili, saj ni zagotavljala anonimnosti.Sedaj razvijajo popolnoma novo aplikacijo, ki bo povsem anonimizirala uporabnike in bo tako zadostila pravni podlagi, vendar takšna aplikacija zahteva popolnoma novo arhitekturo. Medtem ko je v petek objavljena aplikacija omogočila vpogled v osebne podatke in status, ali je oseba cepljena, prebolela ali testirana, pa bo nova popolnoma anonimizirana in bo pokazala le, ali posameznik izpolnjuje pogoje ali ne. Sicer pa so aplikacijo nadgradili z izmenjavo pravil EU, tako bodo slovenska pravila dosegljiva tudi drugim aplikacijam, pravila drugih držav pa bodo dosegljiva slovenski aplikaciji.​Novo aplikacijo, za katero je minister za zdravjesicer še v ponedeljek obljubljal, da bo delovala najkasneje včeraj, so danes pričeli testirati in naleteli na težave, pojasnjuje Kavšek. »Ker odprava tovrstnih napak ni odvisna samo od nas, težko napovemo, kdaj bo aplikacija dostopna,« je dejal Kavšek in obljubil, da bodo na NIJZ storili vse, kar je v njihovi moči, da bo aplikacija na voljo čim prej. ​Ko bo aplikacija delovala in bo na voljo, bodo uporabnike o tem obvestili preko medijev, je napovedal.Kavšek je zanikal, da bi nova aplikacija lahko omogočala tudi vpogled, ali je bila posamezna QR koda v kratkem uporabljena še kje druge. Kot je pojasnil, aplikacija ne omogoča shranjevanja nobenih podatkov.Ponudniki morajo pred vstopom v gostinske lokale, igralnice in nastanitvene obrate sicer že od ponedeljka preverjati izpolnjevanje PCT-pogojev, vendar to brez aplikacije težko storijo.