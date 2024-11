Dejan Kaloh z očitki nad Anžeta Logarja, kot jih uporablja SDS

Danes se je s svojo resnico oglasil poslanec Dejan Kaloh, ki se je tik pred zdajci odločil, da ne postane član Logarjevih Demokratov, zato ga tudi ni bilo na ustanovnem kongresu stranke v Mariboru. Kot je pojasnil Logar, je Kaloh svoj vstop v stranko v sklepni fazi priprav na kongres pogojeval s podpredsedniškim mestom v stranki. Ker sodelovanje zanj nikakor ne pomeni pogojevanje, ni privolil v Kalohovo pogojevanje.

»Ti mi nisi mogel pokazati nobenih vrat, ker jaz enostavno nisem želel vstopiti v tvojo lažno politično zgodbo, potem ko sem dokončno spoznal, da si vnaprejšnja prevara volivcev in zelo sebičen človek,« pa odgovarja mariborski poslanec, ki se na številnih mestih zateče tudi v zelo osebna obračunavanja s predsednikom Demokratov. Pa še: »Moj nepodpis tiste famozne izjave in kasneje izstop iz SDS sta bila čisto osebna in specifična politična zadeva in v prav nobeni povezavi s tvojim političnim projektom. Jaz sem se iz SDS poslovil zaradi mojih osebnih razlogov in samospoštovanja, ti pa zaradi bolne želje po oblasti.«

Proračunska sredstva in članarine

Kar je ključno, brez Dejana Kaloha Logar ne more ustanoviti poslanske skupine nepovezanih poslancev v državnem zboru. Za njeno ustanovitev so namreč potrebni trije poslanci. Logar ima ob sebi zvesto poslanko Evo Irgl, ki je pred kratkim prav tako izstopila iz SDS. Po neuradnih informacija je bil Logar v pogovorih za tretjo članico poslanske skupine nepovezanih tudi z odpadnico Gibanja Svoboda Mojco Šetinc Pašek, ki pa je sodelovanje v Logarjevi zgodbi ne zanima.

Kaloh trdi, da sta se z Logarjem na njegovo pobudo večkrat srečala, skupni imenovalec teh srečanj pa da je bil vedno pogovor na temo ustanovitve poslanske skupine. »Vedno si govoril le o denarju: Čim prej moramo ustanoviti poslansko skupino, da dobimo denar iz državnega proračuna. Čim prej moramo ustanoviti stranko, ker bomo dobili še ekstra denar iz proračuna, ki bo vezan na delovanje te poslanske skupine,« trdi Kaloh.

Logarju očita, da si je svojo stranko zastavil po načelih absolutizma, kjer si »ti = stranka«, zanimal pa naj bi ga le denar. »Hitel si računat, koliko finančnih sredstev boš zbral na račun 350 ljudi, ki so se že včlanili v stranko, in pripomnil, da bodo morali letno članarino plačati takoj po kongresu, naslednjo pa že marca prihodnje leto. Za sto evrov bodo torej lahko brali puhel program stranke brez vsakršnih konkretnih zavez, ti pa jih boš kot kmete na šahovnici premikal do volitev sem ter tja.«

Logarju Kaloh še očita, da je pred ustanovnim kongresom in poldrugo leto pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami kot popolni politični amater delil ministrske funkcije, predvsem tistim, ki jih je imel v Platformi sodelovanja. Nekaterim naivnim posameznikom je menda obljubljal celo veleposlaniška mesta.

Kaloh Logarju očita pogojevanje in da je o določenih aktualnih mestnih svetnikih v mestni občini dejal, da ne smejo sodelovati pri Demokratih: »Halo? To je ta tvoja politična širina? Potem pa smo gledali ves politični odpad iz nekaterih že propadlih in drugih hitro propadajočih strank, ki si ga zbral v soboto v Mariboru.«

Kalohov narativ je na liniji s SDS

Logar je napovedal, da bo zdaj, ko mu očitno ne bo uspelo sestaviti poslanske skupine nepovezanih poslancev, vse napore usmeril v naslednje parlamentarne volitve, kjer želi s svojo stranko osvojiti 20 poslanskih mandatov. »Nikar se smešit! Nimaš kadra, nimaš denarja, nimaš kapitalskega zaledja, nimaš karizme voditelja, in kar je najbolj žalostno – nimaš prav nobenih programskih rešitev za Slovenijo! Gre ti zgolj za lastno politično preživetje in za nadaljnje črpanje proračunskega denarja,« mu sporoča Kaloh.

Po njegovih besedah Logar tudi zaničuje politično konkurenco na desnici in na desni sredini: »Za SDS si mi dejal, da je to stranko potrebno terminalno uničiti, kar so sovražne besede, vredne popolnega antidemokrata.« O NSi pa da je Logar rekel, da bo propadla po inerciji, zaradi vstopa njegove stranke na politično prizorišče, in o Petru Gregorčiču, da je nezanesljiv in da mu ne bo uspelo priti v evropski parlament. »No, potem si ga sam klicaril in dobil košarico. On se je za razliko od tebe vsaj upal stehtati na evropskih volitvah. Bodočo stranko predsednika državnega sveta Marka Lotriča si označil za satelit SDS in tako naprej.«

Glede na zapisano so se že pojavile špekulacije, da bi Kalohovo pismo lahko nastalo ob sodelovanju ali z vednostjo prvaka SDS Janeza Janše. Kalohov narativ in očitki Logarju so namreč zelo podobni tistim, ki jih uporablja največja opozicijska stranka.