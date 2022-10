Delavci Tuša: Ne zahtevamo luksuza, le to, kar nam pripada

Zaposleni v trgovinah in skladišču skupine Tuš so na opozorilnem protestu Sindikata Tuš opozorili, da so njihove plače katastrofalno nizke, šele ob doplačilu dosegajo minimalno plačo. Regres so v 45 odstotkih dobili na Tuševo kartico, le 55 odstotkov v denarju, mnogi nimajo časa niti za malico, za katero imajo prenizko povračilo stroškov. Z upravo se že pogajajo, da če rezultatov do 15. decembra ne bo, razmišljajo tudi o stavki.

»Čeprav vsak dan garamo, naša delovna sila ni vredna niti za minimalno plačo, kaj šele da bi se plača dvigala z rastjo osnovnih življenjskih potrebščin,« je dejala predsednica Sindikata Tuš Mirjana Janjić. Delavci zahtevajo višje plače, malico v višini vsaj 7,96 evra, polne potne stroške, dvig in spremembo izplačila regresa za letni dopust, ureditev delovnega časa … »Kljub peticiji, ki jo je podpisalo več kot 7000 delavcev iz vseh trgovinskih podjetij, kljub jasnim zahtevam, ki smo jih vodstvu podjetja večkrat predstavili, nekega resnega približevalnega predloga še ni bilo. Ne zahtevamo nobenega luksuza, zgolj to, kar nam pripada, kar smo delavke in delavci ustvarili z lastnim delom,« je še dejala Janjićeva.

Zaposleni, ki niso mogli na protest, so protestirali na delovnih mestih, njihove fotografije so objavljali na družbenem omrežju.

Zaposlena v celjskem Planetu Tuš Mateja Stopinšek je dejala, da je situacija zelo težka: »Pritiski se stopnjujejo. Vsak dan nas je manj, zaradi vedno več bolniških staležev se je povečal tudi odhod delavcev. Ljudje odhajajo, ker delamo kot živine. Odhajajo, ker v določeni poslovalnici ne morejo niti na normalen odmor za kavo, kaj šele malico. Na normalen delovni dan so lahko srečni, če jim uspe pojesti v 15 minutah.« Dodala je, da je sama v podjetju zaposlena 15 let: »Naša osnovna plača je 697 evrov bruto, neto je to 450 evrov, vse ostalo je razlika do minimalne plače.« Družba Engrotuš, ki ima okoli 2800 zaposlenih, je lani ustvarila 454,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 4,2 milijona čistega dobička.

Zaposleni hočejo dostojno plačilo za svoje delo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

»Peljite naše otroke na morje!«

Na protestu so bili tudi zaposleni iz skladišča, kjer delajo vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Dolgoletna tam zaposlena Jolanda Laznik je tako opozorila, da čeprav ima družba naziv družini prijazno podjetje, zaposleni ne morejo preživljati kakovostnega časa z družinami. Spomnila je tudi na vsakoletno Tuševo akcijo, v kateri peljejo otroke iz socialno ogroženih družin na morje: »Mislite, da lahko naša trgovka z dvema šoloobveznima otrokoma, ko plača vse položnice, otrokoma privošči morje? Peljite naše otroke na morje! S tem boste dobili spoštovanje zaposlenih.«

Zaposleni v Tušu ne izključujejo stavke, če dogovora do 15. decembra ne bo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Laznikova je opozorila, da je bil odnos, ko je družbo še vodil Mirko Tuš, drugačen: »Lastnik je prišel v trgovino, jedilnico, skladišče, ti dal roko, te vprašal, kako si, ali so kakšne težave. Imel si občutek, da te ceni, da se zaveda, da brez tebe tudi njegove uspešne zgodbe ne bi bilo. Meni je bilo popolnoma vseeno, če si je kupoval haciende v Braziliji. Imela sem plačo, da sem lahko živela dostojno življenje. Danes je pa nimam.«

Iz podjetja so odgovorili, da so vse zahteve sindikata že predmet pogajanj za novo kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine: »Pogovori v okviru pogajanj med sindikati in delodajalci so po naši oceni korektni. Dogovor, ki bo dosežen na ravni dejavnosti trgovine, bomo spoštovali tudi v Tušu.«