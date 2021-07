Delež okužb znova nizek

V Sloveniji so v četrtek opravili 1656 PCR-testiranj in pri tem potrdili 25 pozitivnih primerov, delež okužb je tako znašal 1,5 odstotka. Poleg tega so opravili tudi 23.640 hitrih antigenskih testov.



V državi je po po podatkih sledilnika za covid-19 508 aktivnih primerov okužb s koronavirusno boleznijo. Štirinajstdnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev znaša 24,1.



Minister za zdravje Janez Poklukar je danes ob obisku v Laškem opozoril, da je situacija v zvezi s kronavirusom še vedno resna. »Kajti lažna varnost, ki smo ji te dni priča na podlagi ugodnih epidemioloških številk, ne prinaša varne jeseni. Delta različica koronavirusa je v neposredni bližini. Imamo izredno težke razmere v Angliji in na Portugalskem.« Minister je znova pozval državljane in državljanke k cepljenju. »Ni dileme, da moramo vsi skupaj pristopiti k cepljenju in se v potrebnem številu precepiti, kajti samo to odpira življenje.«



Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je delež precepljenih oseb s prvim odmerkom 39-odstoten (824.801 človek), delež polno cepljenih pa znaša 33 odstotkov oziroma 685.919 ljudi.

