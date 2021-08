Delež pozitivnih v torek 17,3-odstoten

V torek so opravili 2228 testov PCR na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 385 okužb, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je bil 17,3-odstoten. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 218, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 118. To je največ potrjenih okužb na dan od 25. maja. V torek so potrdili 67 okužb več kot dan prej, delež okužb pa je bil za 1,8 odstotne točke višji.



V torek so umrli trije bolniki s covidom-19, so sporočili s sledilnika za covid-19. Hospitaliziranih je 57 oseb, devet jih potrebuje intenzivno terapijo.



Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je povečalo za 20, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa za 11. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 2560 aktivnih okužb, kar je 246 več kot dan prej. V torek so opravili tudi 19.614 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.



Z vsaj enim odmerkom cepiva je bil cepljena 960.201 oseba, z vsemi potrebnimi pa 857.845. Precepljenih je 40,7 odstotka prebivalstva Slovenije.

