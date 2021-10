Delitve tudi pri zakonu o igrah na srečo

V nadaljevanju preberite:

Ni še povsem jasno, kakšna bo usoda novele zakona o igrah na srečo v prvem branju ob glasovanju v torek, saj so ji izrecno podporo napovedale le koalicijske poslanske skupine, ki skupaj štejejo 38 glasov. Poleg tega se pogledi na predlog, ki so ga pripravili na ministrstvu za finance, diametralno razlikujejo.

Medtem ko koalicija zagovarja večjo liberalizacijo prirejanja iger na srečo, kjer zdaj vlada duopol, v opoziciji, tudi na podlagi argumentov invalidskih organizacij pa tudi predstavnikov zaposlenih v igralnicah, opozarjajo na bojazni, da se bodo bistveno zmanjšala sredstva za dobre namene ter da bo prišlo do prekarizacije.

Po besedah ministra za finance Andreja Širclja je poglavitni cilj novele zakona o igrah na srečo, da se poenoti pravni okvir njihovega prirejanja s pravom EU ter da se zagotovijo varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja in boj proti goljufijam. Zdaj smeta klasične igre na srečo prirejati le Loterija Slovenije in Športna loterija, po novem pa naj bi se lahko na podlagi v zakonu določenih meril, z upoštevanjem stanja na trgu, dodelilo do pet koncesij z javnim razpisom, ki bi ga vlada objavila najmanj trikrat na leto.