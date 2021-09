V petek potrdili 1005 okužb

10.20 Testiranja



V petek so opravili 5534 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 1005 okužb, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 18,2 odstotka opravljenih testov. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.588 aktivnih primerov okužb, kar je 86 manj kot dan prej.



V petek je bila pozitivna odstotna točka več PCR testov kot dan prej.



Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 893, kar je 34 manj kot dan prej. V zadnjih dveh tednih so pri nas potrdili 642 okužb na 100.000 prebivalcev, povprečje se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za tri.

V petek so sicer opravili tudi 40.642 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testom.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih NIJZ cepljenih 1.113.778 ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa je bilo cepljenih 987.512 oseb.



9.40 Kako bo v vojski?



Na spletni strani sindikata slovenske vojske so objavili navodila, kako naj pripadniki, ki niso cepljeni, ravnajo po 1. oktobru. Kot so zapisali, odgovorov na v sredo zastavljena vprašanja ministru Mateju Toninu niso prejeli, so pa pridobili njegove usmeritve za delo po 1. oktobru zaradi odloka vlade o pogoju PC. Za vse necepljene pripadnike SV bo veljalo po navedenem vrstnem redu naslednje: izraba presežka ur; izraba letnega dopusta;

čakanje na delo zaradi višje sile (z nadomestilom plače v višini 50 odstotkov). Necepljenim v upravnem delu ministrstva bo odrejeno delo od doma, kjer bo to možno. Vsem, za katere delo od doma ne bo možno, jim bo ponujena sklenitev dogovora o mirovanju pravic iz delovnega razmerja (brez plače).



Za pripadnike SV pa velja, da jih zaradi narave dela ne morejo enačiti z ostalimi javnimi uslužbenci, zato za pripadnike in pripadnice Slovenske vojske, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PC po 1. oktobru 2021 ne bo mogoče odrediti dela od doma. Zaradi izvrševanja dela in nalog necepljenih bo vpoklicana pogodbena rezerva Slovenske vojske, za katere ni navedeno ali bodo morali izpolnjevati pogoj PC ob vpoklicu.



9.40 Nizozemski PTC



Na Nizozemskem po več kot 18 mesecih danes odpravljajo obvezno medsebojno razdaljo 1,5 metra. Namesto tega bo za vse, ki so starejši od 13 let, pri vstopu v lokale ter na kulturne in športne prireditve veljajo, da morajo dokazati, da so cepljeni proti covidu-19 ali prebolevniki ali imajo negativen test na okužbo z novim koronavirusom.



Že prej so na Nizozemskem omejitve za zajezitev okužb z novim koronavirusom odpravili na šolah in fakultetah. V večini primerov tudi obvezno nošenje zaščitnih mask; te so še naprej obvezne na avtobusih in vlakih. Nizozemske diskoteke in nočni klubi pa se morajo zapreti ob polnoči.



Nizozemska se je za odpravo obvezne medsebojne razdalje odločila zaradi ugodne epidemiološke slike. V državi je polno cepljeni 82 odstotkov odraslih. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 ljudi je trenutno 77.

