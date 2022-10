Demokracija parlamentarnih strank je pomanjkljiva

V nadaljevanju preberite:

Na nedavnih kongresih strank Nova Slovenija in SD se je za vodenje stranke potegoval le en kandidat. Robert Golob je kot novi obraz prevzel vodenje Gibanja Svoboda januarja letos. Luka Mesec je koordinator Levice od leta 2017, SDS pa od leta 1993 brez konkurence vodi Janez Janša.

»Stranke imajo veliko težavo z demokratičnostjo navznoter,« ugotavlja politolog dr. Tomaž Deželan s katedre za analizo politik in javno upravo na FDV ter dodaja, da so politične stranke kot temeljna zagotovila političnega pluralizma varuhi demokracije, pa so navznoter vendarle zelo redko primerno demokratično urejene.