Denar za kampanjo najbolje izkoristilo Gibanje Svoboda, najslabše NSi

V volilno kampanjo pred aprilskimi državnozborskimi volitvami je največ sredstev vložila NSi, glede na razmerje med vloženimi sredstvi in izkupičkom na volitvah pa je bila pri tem med parlamentarnimi strankami najmanj učinkovita. Medtem so se vložena sredstva med parlamentarnimi strankami najbolj obrestovala relativni zmagovalki Gibanju Svoboda.

Stranke, ki so nastopile na zadnjih parlamentarnih volitvah, so morale pripraviti poročila o financiranju kampanje. Iz poročil, objavljenih na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je razvidno, da so stranke za financiranje kampanje namenile različno visoke zneske.

NSi je vsak dobljeni glas stal 8 evrov, Gibanje Svoboda slab evro

Relativna zmagovalka Gibanje Svoboda je v kampanji porabila dobrih 408.000 evrov, razmerje med vloženimi sredstvi in rezultatom volitev pa kaže, da je stranko vsak glas, ki ga je dobila, stal slab evro.

Med strankami je največ sredstev v kampanjo vložila NSi, in sicer slabih 665.000 evrov, vsak dobljen glas pa jo je stal 8,12 evra. Po višini vloženih sredstev ji sledi SDS, ki je za kampanjo odštela dobrih 662.000 evrov, vsak glas pa jo je pri tem stal 2,36 evra. Sledita še SD, kjer so v kampanjo vložili dobrega pol milijona evrov in Levica, ki je za kampanjo odštela nekaj več kot 133.000 evrov.

Med strankami je največ sredstev v kampanjo vložila NSi, slabih 665.000 evrov, vsak dobljen glas pa jo je stal 8,12 evra. FOTO: Marko Feist

Po drugi strani je med strankami oziroma listami, ki jim ni uspel preboj v parlament, največ v kampanjo vložilo gibanje Povežimo Slovenijo, v okviru katerega so se povezale stranke Konkretno, SLS, NLS, NS in Zeleni. Odšteli so dobrih 485.000 evrov, vsak glas pa jih je stal skoraj 12 evrov.

Še bolj neučinkovita je bila kampanja DeSUS, ki je z 0,66 odstotno podporo prvič po letu 1996 izpadel iz parlamenta, čeprav so za prepričevanje volivcev porabili slabih 159.000 evrov in tako za vsak volilni glas odšteli nekaj več kot 20 evrov.

Kampanja se je sicer med vsemi strankami in listami najbolj obrestovala stranki Za ljudstvo Slovenije (ZLS), kjer so za kampanjo odšteli dobrih 6400 evrov, vsak glas pa jih je stal 0,77 evra.

STA objavlja tabelo z višino sredstev, ki so jih stranke porabile za financiranje volilne kampanje, deležem in številom glasov, ki so jih prejele na volitvah, ter kakšen je bil njihov strošek na posameznega volivca, ki jim je namenil svoj glas (v evrih).