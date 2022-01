Denarja nikoli ni dovolj in ga tudi nikoli ne bo

Ministrstvo za kulturo ne sodi med tako imenovana državotvorna ministrstva, vendar je to zgolj formalizem, saj ima veliko večjo težo, kot se zdi na prvi pogled. Gre za zelo izpostavljen resor, saj je kultura vedno nekakšna nevralgična točka družbe, poleg tega znajo kulturniki zelo artikulirano in zelo glasno predstavljati svoja stališča, ki imajo praviloma melodramatičen oziroma kar apokaliptičen ton in posledično dobijo tudi zelo veliko prostora v medijih. Zato je še toliko bolj nenavadno, da se politične stranke prav pri izbiri ministra za kulturo ne obremenjujejo prav veliko, po dolgem iskanju pač ustoličijo nekoga iz svoje kvote, neredko pa celo poiščejo nestrankarskega kandidata, ki se po hitrem postopku čez noč oportunistično včlani v njihovo stranko.