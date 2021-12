Deseterica prepuščena volji bralcev

Delovo uredništvo je izbralo in predstavilo svoje kandidate za Delovo osebnost leta, zdaj so na vrsti bralci, da povedo, kdo izmed deseterice je po njihovem mnenju najbolj – seveda v najboljšem in najbolj žlahtnem pomenu besede – zaznamoval iztekajoče se leto.

Je to zdravnik, ki laični javnosti pojasnjuje mutirajoči virus in razvoj novih cepiv? Ali medicinska sestra kot predstavnica vseh zaposlenih v zdravstveni negi, ki so 24 ur ob bolnikih z najhujšim potekom bolezni? Morda znanstvenik svetovnega slovesa, ki visoki jezik znanosti prevaja za slehernika? Športnik, ki je osupnil kolesarski svet, ob tem pa je dober človek, prava osebnost? Ali umetnica, ki ji na domačih razpisih projekte pogosto zavračajo, tujina pa jo nagrajuje. Je to športni funkcionar, ki je odločno zatrl načrt najbogatejših klubov, da bi sesuli evropski model športa, prvo ime civilnodružbenega gibanja, ki je poskrbelo za zmago na referendumu za čisto pitno vodo, odgovorna urednica uredništva, ki je leto dni kljubovalo političnim pritiskom, pri tem pa profesionalno opravljalo svoje delo, ali zdravnik, ki je z osebnim angažmajem zagnal revolucionarno terapijo za zdravljenje raka?

Glasovanje poteka na promo strani Dela (promo.delo.si/dol21), kjer boste svoj glas lahko oddali do vključno 26. decembra. Razglasitev Delove osebnosti bo 6. januarja v Cankarjevem domu, zaradi epidemioloških razmer vabimo k neposrednemu spletnemu prenosu razglasitve. Isti večer bodo podeljena tudi Delova novinarska priznanja, razglašena pa bo tudi Delova beseda leta, ki je tradicionalno tudi ena od enajstih finalistk ZRC SAZU za slovensko besedo leta.

Delova osebnost prvega epidemiološkega leta je lani postal epidemiolog Mario Fafangel.