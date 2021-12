Desni pol je v očeh volivcev bolj skrajen kot levi

V nadaljevanju preberite:

Odbojnost stranke SDS pri volivcih je precej višja, kot jo merilci javnega mnenja izmerijo pri stranki Levica na drugem polu političnega spektra. Posplošena ocena, ki prevladuje v Sloveniji, je, da je politika radikalizirana, levi in desni pol pa da sta enako radikalna. Empirični podatki, ki merijo odbojnost strank, takšnih ugotovitev ne potrjujejo.

»Popolnoma empirično netočno je izpostaviti SDS na eni strani in na drugi strani Levico kot dva skrajna pola v slovenski politiki. V javnosti se to prikazuje kot enaka odbojnost. Odstotkovno pa to ni niti približno primerljivo, saj so velike razlike v odbojnosti obeh strank,« opozarja sociolog in politični analitik dr. Samo Uhan iz Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na FDV.