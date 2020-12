Polnar govori tudi o možnosti nove poslanske skupine

Janja Sluga je zagotovila, da je njihova poslanska skupina enotna. FOTO: Jure Eržen/Delo

Račun brez krčmarja



Fajonova: Tisti, ki bo zbral zadostno podporo za mandatarja, bo prejel podporo KUL

Poslanec Desusaje po srečanju poslancev z vodstvom stranke oster do prvaka Desusa, ki se ga omenja kot mandatarja nove vlade. Kot je pojasnil, imajo štirje poslanci Desusa pripravljene izjave za izstop iz poslanske skupine: »Če se te stvari ne bodo umirile, imamo namen ustanoviti poslansko skupino nepovezanih poslancev.«V poslanski skupini nepovezanih poslancev bi bili po Polnarjevih navedbah poleg njega še sedanji vodja poslanske skupine Desusain. Kot je pojasnil, bodo podpirali aktualno vlado do konca mandata.Po Polnarjevih besedah so namreč na četrtkovem sestanku poslanske skupine z vodstvom stranke izvedeli, da je Erjavec po svojem prepričanju in prepričanju voditeljev KUL edini politik v Sloveniji, »ki lahko Slovenijo odreši Janeza Janše«. »Svoje ambicije je Erjavec utemeljil predvsem z izjemno hudo frustracijo glede mandata 2004–2008, ki jo čuti do Janše. Zdi se mi, da je njegov osnovni motiv, da se je lotil te fantazije, ki se ji reče KUL,« je dejal Polnar.Osebno je proti takim eksperimentom, je dejal. Dodal je, da česa takega ne bo podprl in da ostaja podpornik aktualne vladne koalicije. Kolikor je razumel tri druge poslanske kolege, torej Juršo, Simonoviča in Hršaka, precej podobno delijo njegovo mnenje.Prav danes je Erjavec sestankoval z vodji opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB, ki so vključene v KUL in v svoje vrste vabijo tudi Desus in SMC. Za konstruktivno nezaupnico imajo namreč same vsaj sedem glasov premalo. Kot možnega mandatarja omenjajo Jožeta P. Damijana, nazadnje pa tudi Erjavca.Ta je stranki Desus le dva dni po ponovni izvolitvi za predsednika Desusa v ponedeljek predlagal izhod iz Janševe koalicije, a so poslanci stopili na zavoro. V četrtek je Jurša sporočil, da vsaj za zdaj ostajajo v koaliciji. Je pa napovedal pogovore za tesnejše povezovanje s poslansko skupino SMC.V poslanski skupini SMC se o scenariju, po katerem bi del njihovih poslancev podprl morebitno konstruktivno nezaupnico in za mandatarja podprl predsednika Desusa Karla Erjavca, še niso pogovarjali, zato je po besedah vodje poslanske skupineto trenutno »račun brez krčmarja«. Obenem je zagotovila, da je njihova poslanska skupina enotna.V četrtek je Sluga pozdravila pobudo Desusa po tesnejšem sodelovanju med strankama in poudarila, da se veselijo sodelovanja.Podobno je tudi predsednik SMCdejal, da je močan center za ravnotežje in povezovanje nujen in da je sodelovanje prvi korak na tej poti.Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so vključene v KUL, so svoj program danes predstavile novoizvoljenemu predsedniku DeSUS Karlu Erjavcu. Na vprašanje, ali ga podpirajo za mandatarja morebitne nove vlade, je predsednica SDodgovorila z napovedjo, da bo imel podporo KUL tisti, ki bo zbral več oz. potrebnih 46 poslanskih glasov.Stranke KUL so se po srečanju z Erjavcem sestale tudi z Jožetom P. Damijanom, ki se prav tako omenja za možnega mandatarja morebitne nove vlade. Po srečanju z Damijanom izjav ni bilo.Fajonova pa je po srečanju z Erjavcem v izjavi v DZ povedala, da tudi on podpira program KUL in deli ambicijo za zamenjavo vlade Janeza Janše.»Imeli smo zelo dober sestanek. Atmosfera je dobra, nov predsednik DeSUS pa bo pokazal, ali bo uspel zbrati potrebne glasove za mandatarja,« je povedala Fajonova. Težko pa napove, ali bodo vložili konstruktivno nezaupnico tudi v primeru, da ne bodo imeli vnaprej zagotovljenih 46 poslanskih glasov.»Želja je, da imamo dovolj glasov, ker je tudi želja, da projekt uspe. Vsak drugačen poskus bi nam mogoče škodil. Časa imamo še nekaj. Če to ne bo december, je lahko začetek januarja, si pa želimo, da to izpeljemo čim prej, kot je mogoče,« je pojasnila predsednica SD.Za morebitno mandatarstvo se pogovarjajo tako z Damijanom kot Erjavcem. Tisti, ki bo imel več glasov, bo dobil njihovo podporo. Je pa po ocenah Fajonove skoraj bolj verjetno, da bi imel več možnosti Erjavec.Pri Erjavčevem predlogu za izstop iz koalicije so sicer na zavoro stopili njegovi poslanci. Poslanec DeSUS Robert Polnar je danes pojasnil, da imajo štirje od petih poslancev DeSUS pripravljene izjave za izstop iz poslanske skupine. »Če se te stvari ne bodo umirile, imamo namen ustanoviti poslansko skupino nepovezanih poslancev,« je povedal.A Fajonova meni, da projekt KUL in nove vlade ni pokopan. Ravnanje poslancev DeSUS je sicer po njenih besedah predvsem vprašanje za Erjavca. »On se bo moral pogovoriti s svojimi poslanci. Bi me pa presenetilo, če poslanci nazadnje, ko bi prišlo do glasovanja, ne bi izrekli podpore svojemu predsedniku. Pustimo času čas, naslednji dnevi bodo turbulentni,« je dodala.Predsednica SD je tako po današnjih pogovorih z Erjavcem optimistična, da jim utegne uspeti zamenjati vlado. Na vprašanje, na čem temelji ta optimizem, je odgovorila, da morda na skupni ambiciji, da uspejo. »Ob zavedanju, da je danes morda čas za poslance SMC in DeSUS, da spoznajo, da podpirajo škodljiva ravnanja aktualne vlade, in je morda čas, da razmislijo, kaj zanje pomeni politična prihodnost, če v vladi ostanejo,« je še pojasnila.