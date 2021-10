Digitalizacija po slovensko

V nadaljevanju preberite:

Izbruh epidemije je državno upravo še dodatno prisilil, da so na ministrstvih začeli ukrepati za hitrejše in enostavnejše pridobivanje dokumentov po elektronski poti. Nenazadnje je bila pred tremi meseci ustanovljena tudi nova vladna služba pod vodstvom ministra Marka Borisa Andrijaniča, ki naj bi pospešila digitalizacijo celotne družbe. In kako elektronsko poslovanje upravnih postopkov pri nas poteka v praksi? Za 21. stoletje (pre)zapleteno in (pre)počasi.