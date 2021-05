Zelena digitalna potrdila bo izdajal NIJZ

Kdo bo razpolagal s podatki?

Cepljeni prebolevniki

Pri nas je predvideno, da se prebolevniki najkasneje osem mesecev po bolezni cepijo z eno dozo cepiva in so nato obravnavani kot polno cepljeni. A za zdaj je to priznano le pri nas in na Hrvaškem, Slovenija pa se o tem pogovarja tudi z drugimi sosednjimi državami. Ali bo to priznano znotraj celotne EU, še ni znano. Vodja konzularnega sektorja na zunanjem ministrstvu Andrej Šter priznava, da imajo pri prehajanju mej največ težav imajo tisti, ki so preboleli in so prejeli en odmerek cepiva in da enotne rešitve za zdaj ni. Zato se že omenja možnost, da se lahko prebolevniki po želji cepijo tudi z dvema odmerkoma.



S potrdilom tudi v kino

V Sloveniji bo digitalno zeleno potrdilo, ki naj bi naj bi na ravni Evropske unije zaživelo s 1. julijem, izdajal Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ). Digitalno potrdilo se bo lahko hranilo na mobilni napravi ali v papirni obliki, obe različici pa bosta opremljeni s kodo QR, ki bo vsebovala bistvene informacije, ter digitalni žig, ki bo dokazoval pristnost potrdila, pojasnjujejo na NIJZ.Odločitev o uvedbi enotnega digitalnega potrdila glede covida-19, ki naj bi Evropejcem olajšal potovanja in prehajanje meja, morata potrditi še evropski svet in evropski parlament, a na NIJZ se na to že pripravljajo, zagotavljajo. Omenjena potrdila naj bi namreč izdajal prav NIJZ, in sicer na podlagi podatkov, vnesenih v centralni register podatkov o pacientih in hkrati prek rešitev, opisanih v tem dokumentu, omogočal dostop do potrdila pacientom, zdravstvenim delavcem in pooblaščenim osebam na NIJZ.»Digitalno zeleno potrdilo bo predvidoma vsebovalo potrebne bistvene informacije, kot so ime in priimek, datum rojstva, datum izdaje, ustrezne informacije o cepivu, testu ali preboleli bolezni in edinstveno oznako,« pojasnjujejo na inštitutu. Opozarjajo, da se bo to potrdilo izdajalo samo za covid-19, podatke pa bodo lahko hranile le matične države, obiskane države pa ne. »Preverjali se bosta zgolj veljavnost in pristnost potrdila, pri čemer se bo preverjalo, kdo je potrdilo izdal in podpisal. Vsi zdravstveni podatki ostajajo v pristojnosti države članice, ki je digitalno zeleno potrdilo izdala,« dodajajo na NIJZ.Enotna potrdila naj bi bila priznana v vseh članicah EU in bodo pomagala zagotoviti enak način izdaje oziroma predvsem preverjanje pristnosti potrdil. Vsi državljani in prebivalci EU naj bi bili z njim med potovanjem izvzeti iz omejitev prostega gibanja, vendar pa bodo države ne glede na enotno obliko potrdila imele še vedno možnost uvajati ukrepe samostojno, kar pomeni, da se bodo lahko pogoji za prosti prestop med državami vseeno razlikovali.Omenjena potrdila pa ne bodo namenjena le prehajanju meja, ampak jih bo mogoče uporabljati tudi za obiske hotelov in drugih nastanitev, prireditev, gostinskih lokalov, kina, skratka povsod tam, kjer zdaj države zahtevajo tako imenovana potrdila PCT (prebolevnost, cepljenje ali testiranje).