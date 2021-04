Dijaki zahtevajo vrnitev v razrede 12. aprila

Nove prilagoditve mature

Nujna vrnitev

Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje je sinoči razpravljala tudi o delovanju šol v rdeči fazi. Minister za zdravjeje za POP TV kasneje dejal, da smo v rdeči fazi in da v tej fazi poteka šola na daljavo, da pa je kot minister dolžan predlagati rešitev, da bodo šole lahko normalno odprte. Tudi zato predlagajo samotestiranje dijakov in učencev. Prostovoljno samotestiranje bi se lahko po poročanju televizij začelo v drugi polovici aprila.Dijaška organizacija Slovenije pa je poslala odprto pismo ministrstvu za izobraževanje in vladi, v katerem pristojne pozivajo, da se držijo svojih obljub in omogočijo, da se dijaki v šolske klopi vrnejo 12. aprila.Opozorili so, da so spet otroci in mladostniki tisti, ki nosijo večji delež bremena: »Glede na to, da se epidemiološka slika slabša, razumemo in spoštujemo mnenje stroke, ki je svetovala popolno zaprtje države med 1. in 12. aprilom. Žal pa se je izkazalo, da so v popolno zaprtje spet vstopili le vzgojno-izobraževalni zavodi. Spremembe na področju izobraževanja namreč niso primerljive s spremembami na gospodarskem področju; tako se zdi, da so v državi vse druge panoge bolj pomembne od izobraževanja in znanje v družbi očitno ni več cenjena vrednota.«Dijaki še pišejo, da so prejšnje izkušnje pokazale, da so bile šole vsakič zaprte dlje, kot se je napovedovalo: »Dijaki smo upravičeno zaskrbljeni, da bo tudi tokrat tako. Zato nam motivacija peša, izobraževalni proces postaja vedno bolj zahteven, izobraževalni sistem pa je močno na udaru.« Opozorili so, da je bila večina dijakov v tem šolskem letu v šolah le devet tednov: »V kolikor se bo situacija nadaljevala, pričakujemo tehten razmislek o nadaljevanju šolanja dijakov in dosedanjih prilagoditvah poklicne in splošne mature.«Spomnimo, da so nekaj manjših prilagoditev sprejeli že decembra, a takrat je bilo mišljeno, da se bodo šole odpirale 4. januarja in se ne bodo več zapirale. Da naj maturo prilagodijo, je v poslanski pobudi ministricipodal, SD. Zraven je dodal predlog dijaka, ki konkretno za poklicno maturo predlaga, da bi na maturi imeli le strokovni in četrti predmet ter peti predmet tisti, ki ga potrebujejo za vpis na študij.Osnovna zahteva dijaške organizacije ostaja vrnitev v šole, 12. aprila vsaj za zaključne letnike, za preostale pa je treba prilagoditi tudi semafor: »V medijih smo zaznali, da naj bi vračanje potekalo po uradnem vladnem načrtu sproščanja ukrepov, po katerem je prihod teh srednješolcev v šole predviden šele v rumeni fazi. Nujno je, da se tudi za te dijake izobraževanje v šolah vzpostavi prej, najkasneje v oranžni fazi.«Predsednica Združenja srednjih šol in dijaških domov Slovenijeje dejala, da je nujno, da se prihodnji tedne vrnejo vsaj zaključni letniki, vsi, ki imajo prakso, in dijaki nižjega poklicnega izobraževanja. Ponovno zapiranje šol je bilo korak nazaj, je še povedala: »Na daljavo učitelji zelo težko preverjajo znanje, ki ga bodo morali dijaki pokazati na maturi, ki je čez mesec dni.« Ravnatelji ministrstva tokrat niso pozivali k odprtju šol: »Pozivali smo jeseni, da se morajo šole zapirati zadnje, pa nas niso upoštevali. Da bi zdaj pisali pozive, ki jih ne upoštevajo, je čista izguba časa.«Glede samotestiranja pa je Al-Mansourjeva kritična: »Do zdaj se je na naši šoli od 1050 dijakov 70 dijakov pripravljenih samotestirati. Torej niti deset odstotkov. Časa za izjavo je še do 13. ure. Podpirala bi testiranje, če bi bilo obvezno, kot je v Avstriji. Če bosta v razredu testirana le dva ali trije, pa nima smisla. Če se ne testirajo vsi, to ni noben pokazatelj. In komu bodo to javili? Poleg tega so testi veljavni le tisti dan.«