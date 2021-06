Dileme pri cepljenju mladostnikov

V nadaljevanju preberite:

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je prejšnji teden na spletni strani zapisala, da za uporabo cepiv proti covidu-19 pri otrocih še ni dovolj dokazov, da bi cepljenje lahko priporočali. Njihovo mnenje je pri starših sprožilo val zanimanja, pri strokovnjakih pa presenečenja. Slovenska komisija za cepljenje bo o tej temi govorila predvidoma drugi teden julija.



Bojana Beović, predsednica omenjene komisije, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je dejala, da stališče WHO ni jasno: »Prejšnji torek je bilo na njihovi spletni strani še v mastnem tisku napisano, da se cepljenja otrok ne priporoča zaradi premalo podatkov o varnosti, dan kasneje tega na isti strani ni bilo več.« Zdaj imajo objavljeno le, da imajo otroci in mladostniki v primerjavi z odraslimi navadno blažjo bolezen, zato je cepljenje manj pomembno kot pri starejših, tistih s kroničnimi zdravstvenimi težavami in zdravstvenih delavcih.