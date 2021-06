Direktorica TVS: Pritisk na zamenjavo posebej intenziven v zadnjih mesecih

V nadaljevanju preberite:

Novi generalni direktor Andrej Grah Whatmough bo o svojih ugotovitvah in ukrepih o poročanju TV Slovenija, ki je razburilo programski svet – o domnevni cenzuri pri objavi pogovora z izraelskim veleposlanikom in diplomski nalogi poslanca Desusa Branka Simonoviča – skladno z njihovo zahtevo predvidoma v ponedeljek obvestil programski svet. Kakšni so ali še bodo ukrepi, sam ne razkriva, se pa na podlagi njegovih poročil vse glasneje ugiba, da se bo izpolnila napoved premiera Janeza Janše o njem kot novi metli. Preberite, kakšno je njegovo mnenje ...



Direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak med tem razkriva, da je pritisk za zamenjavo odgovorne urednice informativnega programa posebej intenziven v zadnjih nekaj mesecih.