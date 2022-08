Večurno čakanje na soncu ob zbiranju prijav grozljivo in nedostojno

V Srebrni niti in Mestni zvezi upokojencev Ljubljana menijo, da so digitalni boni šolski primer diskriminacije starejših. Nerazumljivo se jim zdi, da bo do tečaja, ki bo omogočal koriščenje digitalnega bona, upravičenih le 5000 starejših. Osnutek predloga novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katero bodo na vladni službi za digitalno preobrazbo poskušali zagotoviti več denarja za tečaje osnovnih digitalnih veščin, bi lahko bil vsebinsko pripravljen v septembru.

Združenje za dostojno starost Srebrna nit in Mestna zveza upokojencev Ljubljana, ki povezuje več kot 20.000 članov, opozarjata, da je bilo večurno čakanje na soncu ob zbiranju prijav za udeležbo na tečaju prejšnji teden v Ljubljani naravnost grozljivo in nedostojno do starejših.

Financirati bi morali izobraževalne ustanove, vsem zainteresiranim starejšim pa omogočiti brezplačno udeležbo na izobraževanjih. Šele potem pa s subvencijami zagotoviti nakup naprav. Prek javnih naročil bi lahko zelo poceni nabavili naprave, lahko tudi rabljene, in jih razdelili upravičencem po uspešno opravljenem usposabljanju, menijo v obeh društvih.

Osnutek predloga novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katero bodo na vladni službi za digitalno preobrazbo poskušali zagotoviti več denarja za tečaje osnovnih digitalnih veščin, bi lahko bil vsebinsko pripravljen v septembru, so za STA ocenili na vladni službi. Besedilo nato čakata še javna obravnava in medresorsko usklajevanje.

Financirati bi morali izobraževalne ustanove, vsem zainteresiranim starejšim pa omogočiti brezplačno udeležbo na izobraževanjih. FOTO: Jure Eržen

V začetku meseca je vladna služba objavila seznam izvajalcev izobraževanj za starejše, izvajalci pa so nato začeli zbirati prijave. »Mesta, ki so jih izbrani izvajalci že razpisali, so se dejansko hitro zapolnila,« so pojasnili na vladni službi. Ob tem so poudarili, da nekateri izvajalci s prijavo začenjajo v teh dneh.

Dostop do zdravnika

V Srebrni niti in ljubljanski mestni zvezi upokojencev opozarjajo tudi na e-komunikacijo z zdravnikom s portalom: »Ali se uvajalci teh do starejših izjemno neprijaznih novitet zavedajo, da vsi starejši nimajo dovolj znanja, opreme, kaj šele denarja za mesečno plačilo interneta? Ali se zavedajo, kako bo z gesli in podgesli upravljala oseba z demenco, saj vemo, da že brez te diagnoze veliko pozabljamo in se izgubljamo v vseh pinih, geslih …« Vztrajajo, da so ambulante bolj dosegljive po telefonu, ostane naj tudi komunikacija po elektronski pošti.