Do covidnega potrdila v Italiji drugače kot pri nas

Evropsko digitalno covidno potrdilo (ang. green pass) velja v Sloveniji pol leta po okužbi, v Italiji bo po novem eno leto. Tam je veljavnost potrdila za cepljene omejena, pri nas še ne. Ker gre za evropsko potrdilo, bi pričakovali, da bodo tudi merila med državami EU poenotena, pa niso. Kdaj bodo?



Gospa (podatki so znani uredništvu) je ogorčena nad neenotnostjo evropskih držav glede pridobivanja digitalnega covidnega certifikata. V Italiji, kjer zdaj živi in potrdilo najbolj potrebuje, pravi, da zanj izpolnjuje pogoje, saj od njene okužbe s covidom-19 še ni minilo leto dni, a kot slovenska državljanka potrdila ne more dobiti, saj je pri nas časovni rok, v katerem je prebolevnik upravičen do dokumenta, krajši. »Ne razumem, zakaj so ga poimenovali EU digitalno potrdilo, če se pogoji med državami razlikujejo,« se sprašuje.